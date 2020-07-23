Засуха пришла в пять регионов России. Но бояться дефицита продуктов и меда пока рано

Засуха может погубить урожай в пяти регионах России. Сильнее всего она ударит по зерну и кормам для скота. Но дефицита или подорожания сельхозпродукции не будет. Нехватку компенсируют поставками из благополучных частей страны.

Засуха и суховеи на Алтае, в Астраханской, Новосибирской, Омской и Челябинской областях могут привести к гибели кормовых и сельхозкультур. Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций также прогнозируют, что такие погодные явления могут снизить урожай в ряде районов Ростовской и Волгоградской областей, на Кубани и в Калмыкии. 22 июля в Новосибирской области из-за засухи уже ввели режим ЧС.

Кому на пользу жара

Сейчас существует угроза гибели урожая, самой засухи еще нет, рассказал «360» бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Возможно, она так и не наступит. На Омской и Новосибирской областях она вряд ли скажется. Регионы — традиционные производители свинины — не сильно природозависимой отрасли. Но также там выращивают зерно, для которого отсутствие осадков губительно.

Алтай — серьезный поставщик аграрной продукции. Там также выращивают большое количество зерновых и кормовых культур, на которых может негативно сказаться отсутствие дождя. В Челябинской области упор делают на зерне и овощах местного применения.

«Если негативный прогноз сбудется, это приведет к некоторому снижению производства зерновых. Будут проблемы с рынком кормов. На хлеб это не сильно будет влиять, на хлеб не так много зерна идет. И, собственно, оно производится в других частях страны. Но какие-то местные конъюнктурные всплески на локальных рынках зернопродукции могут быть», — добавил экс-замминистра.

Что касается Астраханской области, где выращивают бахчевые и овощи открытого грунта, то арбузам засуха пойдет на пользу. А вот на рынке овощей могут наблюдаться проблемы.

Межрегиональная компенсация

С начала теплого сезона сельхозпроизводители успели заготовить достаточное количество кормов, сена и уже заложили силос. Но текущий выпас поголовья засуха может осложнить. Это приведет к тому, что фермерам придется подкармливать скот из запасов. Из-за возможного неурожая в этих регионах может возникнуть локальный дефицит и подорожание зерна и зерновых кормов, который, впрочем, быстро компенсируют поставками из других частей России.

«У нас огромная страна. Неприятности в одной части компенсируются успехами в другой части. Если и будет какая-то нехватка, она будет достаточно быстро компенсирована и цены придут в себя достаточно быстро», — уверен Холод.

Хуже придется деревенским жителям, для которых сбор грибов и ягод является стабильным источником дохода летом.

«На людях, которые собирают грибы и ягоды, чтобы их потом реализовывать, их отсутствие или ухудшение качества, конечно, отразится. При большой температуре и малом количестве осадков грибы почти не растут, а ягоды растут гораздо хуже», — заключил эксперт.

Алтайский мед

Сейчас производство меда на Алтае идет довольно низкими темпами, подтвердил «360» президент Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс. Но засуха в общей сложности продлится не дольше полутора месяцев. А в предыдущие месяцы урожай был довольно неплохим.

«У них засуха месяц-полтора. Что-то они уже накачали. Сейчас [дела идут] не очень, буквально вчера с Алтаем разговаривал. Но чтобы совсем меда не было, такого не бывает. И дождь плохо, и засуха плохо. Поэтому урожай может быть небольшой», — сказал он.

При нехватке влаги нектар становится более густым и тягучим, поэтому пчелам сложнее его собирать. Но есть растения, которые, напротив, обильнее выделяют нектар при жаркой погоде. Например, осот. В любом случае засуха — не пожар, когда цветоносы погибают. Поэтому алтайский мед на прилавках не закончится.