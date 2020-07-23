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    23 июля 2020, 09:15

    Угроза гибели урожая из-за засухи нависла над пятью регионами России

    Андрей Иванов

    Угроза гибели сельскохозяйственных культур из-за засухи и суховеев нависла над пятью российскими регионами. В зоне риска Астраханская, Челябинская, Омская и Новосибирская области и Алтайский край. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательского институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
    Угроза гибели урожая из-за засухи нависла над пятью регионами России

    «Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края», — приводит агентство текст сообщения научной организации.

    Ученые обеспокоены и ситуацией с засухой в юго-восточных районах Ростовской области, некоторых районах северо-востока и юга Волгоградской области, северо-восточных районах Краснодарского края, на севере и в центре Калмыкии.

    Власти Новосибирской области в среду, 22 июля, ввели режим ЧС из-за засухи. По словам главы региона Андрея Травникова, эта мера позволит аграриям объясниться с кредиторами, если не будет урожая.

    Новости SMI.FM