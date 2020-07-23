Угроза гибели урожая из-за засухи нависла над пятью регионами России

«Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края», — приводит агентство текст сообщения научной организации.

Ученые обеспокоены и ситуацией с засухой в юго-восточных районах Ростовской области, некоторых районах северо-востока и юга Волгоградской области, северо-восточных районах Краснодарского края, на севере и в центре Калмыкии.

Власти Новосибирской области в среду, 22 июля, ввели режим ЧС из-за засухи. По словам главы региона Андрея Травникова, эта мера позволит аграриям объясниться с кредиторами, если не будет урожая.