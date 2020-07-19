Россию обвинили в «вооружении пшеницей»

К 2028 году Россия может контролировать 20% мирового экспорта зерна. А глобальное потепление только поможет нашей стране стать «зерновой державой», потому что сделает другие государства более зависимыми от поставок российской продукции.

«Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора», — приводят РИА «Новости» слова автора статьи National Interest.

Отмечается также, что климатические изменения не только сделают более уязвимыми импортеров российской пшеницы, но принесут проблемы и самой стране. Так, например, стоит ждать засуху и лесные пожары, которые будут происходит и чаще, и интенсивнее. На этот процесс повлияет и увеличение площади пахотных земель.

Автор статьи упомянул и квоту на вывоз зерна, которую приняли в России из-за пандемии коронавируса. Экспорт приостановили до 1 июля 2020 года. Из-за этого некоторым странам, закупающим у России зерно, пришлось срочно искать других поставщиков. С такой проблемой столкнулись, например, Египет, Турция и Бангладеш. В похожей ситуации в 2010 году запрет на экспорт российского зерна вызвал повышение цен во всем мире. Эксперт опасается повторения ситуации.