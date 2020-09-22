Переводить зарплату сотрудникам теперь можно по номеру телефона. Звучит удобно, но понравилось не всем

В Системе быстрых платежей заработали денежные переводы от юридических лиц физическим. Для россиян в этом сплошные плюсы — моментальность платежей и возможность получать зарплату на любую карту по номеру телефона. А вот банкам и платежным системам новинка, скорее всего, не понравится.

Услуга В2С-перечислений заработала в Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка. Благодаря ей юридические лица смогут переводить деньги гражданам на карты любых банков по номерам привязанных к ним телефонов. В частности, с ее помощью работодатели смогут перечислять зарплаты сотрудникам, микрофинансовые организации — кредиты, компании — призовые средства за участие в акциях и викторинах и так далее.

Пока услуга доступна только в Делобанке, сообщили «Известия». В течение нескольких месяцев сервис запустят в «Открытии», «Тинькофф», Росбанке, «Абсолюте», «Зените» и других кредитных организациях. В то же время в ЦБ уточнили, что изучают вопрос создания в СБП централизованного зарплатного сервиса, пока такие продукты являются индивидуальными проектами конкретных банков.

«Важна не столько технологическая реализация, с которой не возникнет сложностей, сколько проработка всех сопутствующих вопросов. Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Плюсы и минусы

Основной плюс новинки кроется в скорости, сообщил «360» независимый экономический эксперт Антон Шабанов. С ее помощью организации и граждане впервые смогут моментально переводить деньги по номеру телефона без долгих банковских процедур. На первый взгляд, минусов в появлении B2C-платежей нет — возможно, они выявятся в процессе эксплуатации системы.

«Когда система будет активно эксплуатироваться, наверняка появятся мошенники, которые найдут слабые места и будут использовать их в своей нечестной жизни. Но пока такого нет. Пока есть просто дополнительный новый интересный уровень сервиса, который позволяет моментально общаться работодателю и работнику, потому что, думаю, прежде всего это будет интересно в сфере выплат», — добавил эксперт.

Скорее всего, считает Шабанов, подключение банков будет добровольным. Но те, кто не предложит такую услугу, будут проигрывать битву за клиентов конкурентам. Так что постепенно все кредитные организации войдут в эту систему. Профессор МГИМО, доктор экономических наук Михаил Столбов не исключил, что многие банки будут пытаться избежать участия в B2C-платежах, поскольку потеряют очередную, пусть и не самую большую, комиссию.

«Тот же Сбербанк очень длительное время уклонялся от присоединения к СБП. И сейчас, в принципе, если посмотреть на сервисы, которые есть у Сбербанка, тот же „Сбербанк Онлайн“, мы не обнаружим возможности автоматического присоединения клиента к системе», — отметил Столбов.

Передел зарплатного рынка

С развитием B2C-платежей финансовый рынок претерпит изменения, считает эксперт. Значительную его долю сейчас составляют зарплатные проекты. Теперь от них можно постепенно отказаться, поскольку деньги станет возможно перечислять по номерам телефонов. По мнению Шабанова, система окончательно искоренит «зарплатное рабство» — когда работодатель навязывает сотрудникам карты удобного ему банка. Хотя в принципе эта проблема уже разрешилась после принятия в 2019 году поправок, разрешающих россиянам самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты.

Граждане действительно могут стать свободнее в выборе зарплатного банка, согласен Михаил Столбов. Невзирая на законы, некоторые работодатели до сих пор продвигают карточки удобных им организаций.

«Сейчас я бы поостерегся говорить, что эта ситуация однозначно разрешена в пользу работников. Поскольку „формат юридические лица против физических в СБП“ — фактически тестовый режим. Пока неясно, как это будет работать. Есть только предпосылки к тому, что такой подход позволит преодолеть „зарплатное рабство“», — уточнил он.