Приложение для Системы быстрых платежей появится в России

Банк России разрабатывает приложение для Системы быстрых платежей. Оно поможет бизнесу при работе с безналичными платежами. Через него можно будет принимать оплату за товары или услуги с помощью QR-кодов.

«Мы продолжаем развитие СБП, в ближайшее время [будет] разработано специальное приложение для СБП, которое будет, прежде всего, востребовано именно бизнесом», — заявила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Разработка приложения ведется Национальной системой платежных карт (НСПК), сообщает ТАСС. По словам представителей НСПК, это будет универсальное мобильное небанковское приложение, которое поможет сделать популярным новый способ оплаты, что в свою очередь повысит долю безналичного оборота в России. Через несколько месяцев приложение начнут тестировать с участниками рынка, а потом его планируют ввести в промышленную эксплуатацию.

Покупатели через такое приложение смогут безопасно проводить платежи. Для торгово-сервисных предприятий комиссия не будет превышать 0,7%.