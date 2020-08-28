Систему быстрых платежей спрятали от клиентов Сбербанка. Для них пишут инструкции другие банки

ВТБ, «Зенит», «Дом.РФ» и ПСБ запустили собственную просветительскую кампанию, чтобы научить своих клиентов подключаться к быстрым переводам в приложении «Сбербанк онлайн», об этом сообщили «Известия».

В ВТБ рассказали «360» о том, что специально создали «короткую и удобную инструкцию» по подключению к СБП, которую клиенты банка могут через мессенджеры направить пользователям других банков.

«Мы хотим, чтобы переводы через СБП были удобными для наших клиентов и проходили максимально быстро в адрес любого стороннего банка. Для этого ВТБ разработал сервис, который позволит отправлять адресатам переводов специальные подсказки, позволяющие быстро и просто принимать входящие платежи», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В инструкции, которая есть на официальном сайте ВТБ, подробно описаны все действия, которые надо выполнить для подключения к системе.

Популярная система платежей

По данным ВТБ, благодаря работе системы быстрых платежей количество успешных переводов на счета пользователей Сбербанка увеличилось с 8% в начале июня до 61% в августе.

В Райффайзенбанке также подтвердили, что интерес клиентов к системе остается высоким.

«С мая мы зафиксировали рост числа переводов на фоне расширения бесплатного лимита до 100 тысяч рублей в месяц», — заявили в пресс-службе.

Аналогичную динамику отметили и в Абсолют Банке, который в числе первых полностью отменил комиссию при подобных переводах.

«На сегодняшний день СБП — один из самых быстрорастущих сервисов в банке: через него проходит около 30% всех переводов. За лето 2020 года клиенты Абсолют Банка совершили около 32 тысяч переводов в Системе на общую сумму почти 500 миллионов рублей», — рассказал директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

При этом клиентам Сбербанка из «Абсолюта» переводят деньги более, чем в 40% случаев. Но проблемы при переводах все равно возникают — именно из-за того, что клиенты Сбербанка зачастую не могут самостоятельно подключиться к системе.

«С 1 сентября на сайте Абсолют банка и в мобильном приложении появятся обучающие гайды, поскольку сам Сбербанк недостаточно популяризирует СБП среди своих клиентов», — добавил Костюкевич.

Найти и воспользоваться

В самом Сбербанке заявили «360», что все платежные сервисы работают в их мобильном приложении «Сбербанк онлайн».

«Функционал приложения соответствует лучшим международным практикам и обеспечивает пользователям удобный клиентский путь. Этот факт подтверждает первое место в рейтинге удобства мобильных банковских приложений для физических лиц, составленном USABILITYLAB», — говорится в комментарии пресс-службы.

Тем не менее у части пользователей все равно возникают проблемы с подключением системы. Поэтому большая часть банков стремится сделать систему быстрых платежей наиболее удобной и доступной для своих клиентов. Банки убирают комиссию, если человек проводит перевод через СБП, и всячески стимулируют пользоваться этой опцией — даже выпускают инструкции для пользователей Сбербанка.

В мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, например, СБП находится во вкладке «Переводы» — на первом экране специально сделали большую кнопку «перевести по номеру телефона» на первом экране.

В Московском кредитном банке рассказали «360», что функцию постарались сделать максимально легкодоступной и понятной в своих дистанционных сервисах. В мобильном приложении подключение доступно в настройках переводов, а на сайте — в настройках системы.

В мобильном приложении «Абсолют Mobile» система и вовсе подключена автоматически. Иконка СБП стоит на «первом экране» в разделе «Переводы». Аналогичным образом поступили и в ПСБ — для того, чтобы воспользоваться СБП, клиенту достаточно выбрать способ перевода в «по номеру телефона».