Зарезали ресторане, куда идти не хотел. Главное о гибели бойца MMA Алана Хадзиева

В ночь на 23 марта в Моздоке погиб двукратный чемпион мира по MMA Алан Хадзиев. Последние несколько лет спортсмен жил в подмосковных Люберцах. Что известно о нем самом и обстоятельствах смерти талантливого бойца — в материале «360».

Информация о гибели Хадзиева появилась в Instagram бывшего исполняющего обязанности главы администрации Моздокского района Олега Хабалова. Спортсмен, писали СМИ, стал участником драки в ресторане. В потасовке он получил смертельное ранение.

«Случайные» Люберцы

Алан Хадзиев родом из Моздока. В семье будущий чемпион был младшим: кроме него мать воспитывала еще двух сыновей. Отца они потеряли в 2004 году. Он умер из-за сахарного диабета, рассказывал боец в интервью «Люберецкой панораме» год назад.

В детстве Хадзиев занимался в секциях кикбоксинга, бокса, дзюдо, вольной борьбы и ушу саньда. Целых 11 лет посвятил футболу, причем четыре года играл в Высшей лиге Ставропольского края. Свою жизнь с MMA связал в 25 лет.

Боевые искусства всегда были на первом месте в моей спортивной карьере. В итоге остался в ММА, о чем никогда не жалел Алан Хадзиев двукратный чемпион MMA.

Из Моздока спортсмен решил уехать «для развития и самореализации», оставив на родине маму, братьев и племянников. В Люберцах, признавался боец, остался случайно: сначала понравилась квартира, потом завязались знакомства и нашлась работа. Хадзиев устроился в «Территорию фитнеса» тренером по ММА, где тренировал детей и подростков. Стал членом правления РОО «РосМолСпорт МО». Решение переехать поддержала супруга Александра, с которой Алан был вместе 15 лет.

«Четвертый год проживаю в Люберцах, чем очень горжусь, ведь недаром говорят, что „Люберцы — территория спорта!“, и это чувствуется во всем и везде», — рассказал он журналистам.

В период пандемии Хадзиев помогал пожилым, которые были вынуждены находиться на самоизоляции. Друзья отзывались о нем, как об открытом и добром человеке, любившем детей.

Возвращение домой

В Северную Осетию боец MMA приехал, чтобы обвенчаться с женой. Официально пара расписалась совсем недавно. Хадзиев должен был уехать обратно 23 марта, на 24 и 26-е числа у него были запланированы тренировки, уточнила «Газета.ru».

Президент федерации смешанных единоборств Северной Осетии Ибрагим Тибилов рассказал сайту «15-й Регион», что в ресторан спортсмена накануне пригласили друзья. Идти Хадзиев не хотел, но в итоге все же согласился.

«В заведении произошел конфликт. Алан хотел разнять дерущихся, но в ходе потасовки получил ранение в область сердца», — поделился Тибилов. Произошедшее в беседе со Sportbox он назвал трагической случайностью. Жена спортсмена очень тяжело переживает утрату супруга.

Дело возбудили по двум статьям

Telegram-канал Baza писал, что потасовка с участием Алана Хадзиева произошла в ресторане «Вегас». Якобы в драке также погиб местный предприниматель. Предполагалось, что он напал на Хадзиева и еще одного человека, выжившего после удара ножом. Бизнесмену, писал сайт «РЕН ТВ», смертельные травмы нанес родной брат бойца MMA.

СК возбудил уголовное дело после случившегося. Ведомство расследует убийство и покушение на убийство.

«В ночь на 23 марта в одном из ресторанов Моздока неизвестный в ходе драки причинил ножом проникающие колото-резанные ранения двум посетителям. От полученных ранений один из них — 31-летний мужчина — скончался в реанимационном отделении Моздокской районной больницы», — уточнила пресс-служба СК РФ по Северной Осетии.

Следователи заметили, что другой пострадавший — 29-летний местный житель — в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи полагают, что жизни получившего ранения ничто не угрожает.