Двукратный чемпион мира по MMA Хадзиев погиб в Северной Осетии. Его могли убить

Двукратный чемпион мира по смешанным единоборствам Алан Хадзиев погиб в ночь на 23 марта в Моздоке. Об этом сообщил бывший исполняющий обязанности главы администрации Моздокского района Олег Хабалов на своей странице в Instagram.

«Какой парень был! Вчера еще общался с ним… Как же так? Соболезную всем родным, да и всем нам соболезную! Еще много хорошего мог сделать! Рухсаг у!» — написал Хабалов.

Обстоятельства случившегося выясняются. Местный сайт gradus.pro написал, что бойца убили.

По данным Telegram-канала Baza, Хадзиев стал участником драки в ресторане «Вегас», где в результате получил смертельное ранение. Издание добавило, что также погиб местный предприниматель. Еще один человек находится в реанимации.