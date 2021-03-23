«Его бесстрашие можно ценить как подвиг». Друг рассказал о погибшем чемпионе MMA Алане Хадзиеве

Двукратный чемпион мира по MMA Алан Хадзиев был человеком широкой души и обладал большим талантом боксера. Об этом «360» рассказал друг погибшего борца Сергей Агаджанян.

Друг борца рассказал, что общался с ним буквально пару дней назад, после того как Хадзиев одержал победу в поединке против мастера спорта по боксу. По его словам, он был очень рад этому, так как раньше не участвовал в таких боях.

«У него есть большой талант боксера. Я вам говорю как человек, который занимался боксом, меня тренировал когда-то мастер спорта СССР, один из легендарных тренеров Станислав Ромашко. Мы все ждали, когда он (Хадзиев — прим. ред.) приедет. Он сделал перерыв, потому что получил травму — выбил большой палец руки, ему наложили гипс. В течение полутора-двух месяцев не смог бы участвовать в тренировках», — сказал Агаджанян.

Хадзиев решил немного отдохнуть и поехал к маме. Он отправился туда вместе со своей супругой, с которой они расписались только в прошлую пятницу, 19 марта, рассказал друг бойца.

«Это русская девушка, которая искренне его любила. Только-только перешла на его фамилию, и представляете, такая трагедия», — сказал Агаджанян.

Хадзиев был настоящим патриотом, в период пандемии он вместе с командой Агаджаняна занимался оказанием помощи пожилым людям, которые находились на самоизоляции. По словам его друга, Хадзиев был открытым, добрым, очень любил детей.

«Поэтому он и не побоялся в неравный бой вступить, защитить человека другого безоружного. Фактически у него была рука только без гипса. Он был бесстрашен, и его бесстрашие можно ценить как подвиг. Он был такой в жизни всегда», — рассказал он.

Агаджанян сообщил, что супруга Хадзиева очень тяжело переживает утрату.

Алан Хадзиев погиб в ночь на 23 марта в Моздоке. По сообщениям СМИ, боец стал участником драки в одном из ресторанов и умер, получив смертельное ранение.