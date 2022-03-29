Западные СМИ заранее встали на сторону Украины по делу о пытках российских пленных. Итальянцы поступили иначе

Западные СМИ своеобразно написали про видео с пытками российских солдат, которые попали в плен к украинским националистам. На кадрах боевики нацбатальонов избивали и калечили людей, стреляли им в ноги. При этом большинство англоязычных СМИ предпочли либо замолчать проблему, либо заранее встать на сторону Украины.

Заочно на стороне Украины

Ежедневная газета Великобритании The Gardian написала о пытках. Однако в статье несколько раз подчеркнули, что Украина очень серьезно относится к таким обвинениям, власти страны ведут расследования, а видео не подтверждено. При этом материал буквально состоит из цитат украинских представителей, которые пытаются выставить ролик фейком. А вот про сами пытки в издании почти ничего не сказано.

Похожий материал опубликовала международная телекомпания Aljazeera. В статье отметили, что видео с пытками «нельзя принимать за чистую монету».

Не отстали от коллег и сотрудники новостного отдела американской телерадиокомпании CBS — CBS News. Ориентировочно в то же время, когда другие СМИ писали о пытках, новостной отдел опубликовал материал, где якобы очевидец военных действий в Сирии сочувствовал жителям Украины и подчеркивал, что знает, «на что способен российский президент». Правда, о чем именно шла речь, в статье так и не уточнили.

Нейтралитет Израиля и эмоциональная реакция итальянцев

Тем временем израильская онлайн-газета The Times of Israel осветила пытки в новостном стиле, максимально непредвзято.

«Российское следственное управление заявило, что начало расследование утверждений о пытках российских военнопленных со стороны украинских силовиков. <…> Этот шаг последовал за заявлением официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, который указал на предполагаемые инциденты, в ходе которых украинские военные пытали российских заключенных», — отметили в издании.

Наиболее ярко ситуацию с пытками осветили итальянские СМИ. У них на эту тему вышло много материалов — даже у крупнейшей итальянской газеты La Repubblica. Ее сотрудники подробно описали все, что происходило на видео, и назвали кадры ужасными.

В издании также указали, что подлинность кадров проверить сложно, но «в последние дни много фото и видео с изображениями жестокости, <…> свидетельств того уровня жестокости, которого достиг конфликт на Украине, с динамикой гражданской войны, которая не уважает правила или принципы цивилизации».

А вот другая итальянская газета — il Fatto Quotidiano — опубликовала даже кадры с пытками и подробно описала происходящее: «Тела с раздробленными ногами, руки связаны за спиной. Головы некоторых российских солдат, взятых в плен, завернуты в белые конверты».

Схожим образом пытки осветило и издание Corriere dell’Umbria, где также опубликовали ролик. И Virgilio.it выпустило материал, где ситуацию назвали шокирующей. Издание отметило: «Непонятно, какие именно украинские подразделения были увековечены на видео».

Официальная реакция

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил расследовать все обстоятельства произошедшего. По данным ведомства, пытки происходили на территории одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал кадры «достаточно чудовищными». Он отметил, что пытавшие подлежат преследованию и должны понести ответственность.

Тем временем ООН призвала обе стороны конфликта провести расследование инцидента. Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила что организация проверяет все опубликованные материалы. По ее словам, они «вызывают серьезную озабоченность».

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что проведет расследование и установит виновных. Пытки он назвал военным преступлением.