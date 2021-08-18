Запредельная скорость и невнимательность унесли очередные жизни. Главное об аварии с участием племянника депутата в КБР

В результате крупной аварии в Баксанском районе Кабардино-Балкарии погибли четыре человека. На трассе Прохладный — Эльбрус столкнулись маршрутное такси, грейдер и Toyota Camry. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель иномарки — уже задержан один подозреваемый. СМИ сообщили, что за рулем легковушки находился племянник депутата Госдумы.

Столкновение на трассе

Авария в Кабардино-Балкарии произошла в 17 августа. Водитель Toyota Camry на скорости въехал сзади в «газель» с пассажирами. От удара маршрутка улетела вперед и столкнулась с ехавшим перед ней грейдером. Момент первого столкновения попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как темный легковой автомобиль на большой скорости врезается в заднюю часть едущей перед ним маршрутки. От удара Toyota Camry развернуло на дороге, а «газель» отбросило в сторону правой полосы. На следующих кадрах можно увидеть последствия аварии. Развернувшаяся маршрутка ударилась в грейдер, который стоял на месте.

«Он летел 200 километров в час. После остановки на табло было уже 160», — позднее рассказал РЕН ТВ водитель маршрутного такси, ставший свидетелем аварии.

В республиканском главке МВД сообщили, что смертельные травмы получили водитель и два пассажира «газели». В больницу доставили девять человек, в том числе водителя и пассажира иномарки. Прокуратура уточнила, что среди пострадавших двое детей.

ТАСС со ссылкой на Минздрав республики сообщил, что к среде в больницах остались пять пострадавших, среди которых несовершеннолетняя девочка, получившая ссадины и ушибы.

В Баксанской районной больнице находятся две пострадавшие женщины. Их состояние медики оценили как стабильное. Еще одна получившая травмы пассажирка попала в реанимацию Республиканской клинической больницы. Ее состояние врачи смогли стабилизировать. Опасение вызывает только здоровье мужчины с тяжелой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.

В травматологическом отделении в беседе с «360» уточнили, что пациентка из реанимации скончалась во время операции. У женщины диагностировали множественные переломы. После аварии она находилась в шоковом состоянии. У второй пассажирки закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом левой ключицы. Ее состояние опасений не вызывает. Сейчас ее готовят к операции.

Лихач на Toyota

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Подозреваемым проходит водитель Toyota Camry, который спровоцировал смертельное ДТП.

Сайт РЕН ТВ сообщил, что за рулем иномарки находился племянник депутата Госдумы Азрет Бифов.

По данным региональной прокуратуры, подозреваемого задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Срок максимального наказания по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Также следователи проверят легальность работы водителя маршрутного такси. Предварительно известно, что владелец «газели» не оформил машину на транспортное предприятие и не состоял на учете как индивидуальный предприниматель. Он просто вешал на стекло табличку с маршрутом и набирал пассажиров.

Опасный маневр

Водитель Toyoyta не убедился в том, что во время обгона он создаст опасность для других транспортных средств. Эта ошибка и привела к столкновению. Об этом «360» заявил автоюрист Лев Воропаев.

«Водитель Toyota при начале маневра обгона не убедился, что он не создаст опасности для других транспортных средств. В результате чего и произошло столкновение с впереди двигающимся автомобилем ГАЗ», — отметил Воропаев.

Он пояснил, что, судя по видео с места столкновения, микроавтобус ехал в своей полосе, а черная иномарка хотела выполнить обгон.