Виновник смертельной аварии с маршруткой в КБР попал в больницу

Водитель Toyota, который устроил смертельное ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии, находится в больнице. По оценке врачей, он получил травмы средней тяжести.

Еще двое пострадавших в крупной аварии находятся в тяжелом состоянии, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, виновник ДТП является племянником депутата.

Крупная авария произошла 17 августа на трассе Прохладный — Эльбрус в Баксанском районе КБР. Автобус ГАЗ ехал из Нальчика в Исламей. Мужчина за рулем Toyota влетел в заднюю часть «газели», после чего она протаранила автогрейдер. Иномарка улетела на тротуар, пробив ограждение.

По данным ГИБДД, Toyota ехала со стороны Баксана в направлении поселка Эльбрус, водитель не выдержал безопасную дистанцию с «газелью», из-за чего и произошло столкновение. От удара маршрутка продолжила движение по инерции и влетела в ехавший впереди автогрейдер.

В результате погибли водитель и два пассажира «газели», в больницу попали более шести человек. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства смертельной аварии.