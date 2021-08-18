Момент смертельного ДТП с маршруткой и грейдером в КБР попал на видео

СК показал видео с моментом смертельного ДТП с маршруткой и грейдером в Кабардино-Балкарии. На кадрах видно, что водитель Toyota, который устроил аварию, несся на большой скорости.

Накануне на трассе Прохладный — Эльбрус в Баксанском районе Кабардино-Балкарии легковушка Тoyota влетела в пассажирский автобус, который ехал из Нальчика в Исламей. После удара «газель» протаранила грейдер. Иномарка пробила ограждение и выскочила на тротуар.

Водитель маршрутки и два пассажира от полученных травм умерли на месте. Еще девять человек пострадали. Среди них виновник аварии — мужчина, который сидел за рулем Toyota. Его отвезли в больницу. Двое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.

Полицейские сейчас изучают все обстоятельства аварии.