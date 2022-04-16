Запад сделал выбор за французов. ЕС и США увидели в Ле Пен угрозу и объявили Макрона последней надеждой Евросоюза

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет на следующей неделе. Но политики Евросоюза и США уже сделали свой выбор в пользу действующего президента Эммануэля Макрона. Они опасаются, что появление в Елисейском дворце Марин Ле Пен станет началом заката Евросоюза и развала НАТО. Для того, чтобы не допустить такого сценария европейские бюрократы и американские чиновники идут на открытые и тайные манипуляции мнением французских избирателей.

Сложные условия

Президентские выборы во Франции проходят в сложных условиях. Страна еще не оправилась от ограничений, введенных на время коронавирусной инфекции, а сейчас внимательно следит за ситуацией на Украине. В такой нестабильной обстановке по итогам первого тура определились два лидера, один из которых следующие пять лет проведет в качестве президента Франции. Разрыв между результатами Макрона и Ле Пен оказался небольшой: 27,84% против 23,15%.

Перед вторым туром политикам необходимо перетащить на свою сторону тех, кто голосовал за других кандидатов. Для этого есть несколько способов.

Первый — это дебаты, которые пройдут в ближайшую среду 20 апреля. На прошлых президентских выборах именно после прямой дискуссии с Макроном Ле Пен потеряла большинство голосов после заявления, что в случае победы выведет Францию из Евросоюза.

Второй вариант найти дополнительные голоса, обратиться за помощью к непрошедшим во второй тур участникам голосования. Здесь на стороне Макрона косвенно оказался лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, который призвал своих сторонников не отдавать ни одного голоса за Ле Пен, но при этом не поддержал и действующего президента. Меланшон стал третьим в первом туре, благодаря голосам молодежи. Но послушают ли они его сейчас на фоне протестов студентов, несогласных выбирать между Макроном и Ле Пен пока неизвестно.

Хотя сам президент Франции сделал осторожный реверанс в сторону бывшего соперника, заявив, что вполне готов назначить левого политика премьер-министром. Но имя кандидата он не назвал.

Последний вариант получить дополнительные голоса — заручиться поддержкой мировых политиков или надеяться на помощь доброжелателей из числа мировой бюрократии. В этом случае Макрон в значительном выигрыше, потому что на его стороне Евросоюз и США.

Нескрываемая помощь

Политики и чиновники Евросоюза не скрывают своего негативного отношения к Ле Пен и откровенно заявляют, что рассчитывают на ее поражение. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в несвойственной дипломатам манере честно заявил, что французам нельзя допустить прихода к власти лидера «Национального объединения».

«Я надеюсь, что мы не получим Ле Пен на посту президента Франции», заявил дипломат. Он пояснил, что приход к власти сторонницы правых идеей не только инициирует выход Франции из Евросоюза, но и полностью поменяет курс страны.

Несмотря на то, что Ле Пен публичной заявила, что больше не выступает за Frexit (французский аналог Brexit — выхода Великобритании из состава Евросоюза) ее политическая программа говорит о существенном сокращении влияния Брюсселя на внутреннюю политику страны.

Она отметила, что не против проведения референдума, где французы сами решат оставаться в составе единой Европы или нет. Идею проведения подобного голосования поддержали 63% французов, свидетельствуют данные Агентства по изучению общественного мнения IFOP. Поэтому неудивительно, что европейские политики опасаются прихода Ле Пен к власти.

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот заявил, что сейчас вся Европа должна сплотиться вокруг Макрона иначе Евросоюз ждет крах. После ухода канцлера Германии Меркель президент Франции остался главным сторонником единой Европы.

Страх потерять Макрона перед европейской бюрократией оказался настолько велик, что вопрос обсуждения эмбарго на поставку российской нефти Еврокомиссия перенесла. Как сообщила со ссылкой на источники среди европейских чиновников газета The New York Times, это сделали, чтобы не навредить Макрону во втором туре и не дать Ле Пен дополнительных аргументов против своего противника.

Затаившийся Белый дом

Второй тур выборов во Франции с опасением ждут в администрации президента США Джо Байдена. Как сообщило издание Politico со ссылкой на источники, в Белом доме считают, что победа Ле Пен сильно пошатнет поддержку Украины в странах Евросоюза, а также скажется на дальнейшей судьбе НАТО.

Худшим сценарием в Вашингтоне назвали победу Ле Пен и дальнейший выход Франции из проукраинской коалиции. Вслед за ней может пойти Венгрия, которая ранее отказалась поддержать санкции против России. Но даже в случае переизбрания Макрона само участие сторонников правых взглядов в президентских выборах заставит европейских лидеров задуматься о своем будущем и появлении новых токсичных популистов, которые могут стать реальными конкурентами. О каких-либо шагах для поддержки Макрона чиновники из Белого дома не заявили

В НАТО не оставили без внимания заявление Ле Пен о выводе Франции из объединенной структуры военного командования альянса. На деле это означает полный вывод французский войск из подчинения НАТО. Терять третью по величине военной силы страну из своего состава там не готовы, потому что это значительно ослабит всю выстроенную структуру.

Как пояснили неназванные высокопоставленные лица альянса в беседе с изданием The Wall Street Journal они собираются внимательно следить за вторым туром выборов во Франции, так как последствия в условиях конфликта на Украине могут оказаться колоссальными.