Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции

Победителем первого тура на выборах президента Франции стал выдвинувшийся на второй срок действующий глава государства Эммануэль Макрон. Во втором туре ему его соперником станет кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, занявшая второе место. Об этом говорится в сообщении МВД Франции по итогам подсчета 100% бюллетеней.

В ведомстве заявили, что за действующего президента страны проголосовали 27,84% жителей Франции. Свои голоса за Марин Ле Пен отдали 23,15% французов. Третье место получил лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%.

Четвертое место досталось основателю партии «Завоевание» Эрику Земмуру с результатом 7,07%. Замкнул пятерку кандидат от партии «Республиканцы Валери Пекресс, за которого проголосовали 4,78% избирателей.

Во второй тур выборов прошли кандидаты, занявшие первое и второе место, это Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Следующий этап голосования пройдет 24 апреля.