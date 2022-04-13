Ле Пен собралась вывести Францию из командования НАТО

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция выйдет из объединенного командования НАТО при условии, что она победит на выборах президента страны. По ее словам, республика не будет подчиняться протекторату США, сообщило РИА «Новости».

«Если меня изберут президентом, я выйду из объединенного командования НАТО, но не откажусь от статьи 5 о взаимной защите», — сказала политик.

Ле Пен добавила, что не передаст ВС Франции ни в распоряжение объединенного командования НАТО, ни в распоряжение будущего европейского командования. Она подчеркнула, что выступает за сближения альянса с Россией.

«Я выступлю за стратегическое сближение НАТО и России. Это как в интересах Европы, так и США», — подчеркнула она, уточнив, что такое предложение будет возможно после стабилизации ситуации на Украине.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 10 апреля. Действующий лидер страны Эммануэль Макрон получил 27,84% голосов, Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля.

Франция является одним из 12 государств, подписавших Североатлантический договор в 1949 году, в результате этого был создан военный альянс.