Запад раскритиковал экс-главу «Формулы-1» Берни Экклстоуна за защиту Путина. Такое происходит уже не в первый раз

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун выступил на одном из иностранных каналов с поддержкой президента РФ Владимира Путина. Он назвал российского лидера первоклассным человеком и подчеркнул, что принял бы за него пулю. А вот украинского президента Владимира Зеленского бизнесмен назвал комиком, которым тот так и остался. От звезды сразу же открестилась «Формула-1», местные спортсмены назвали его высказывания словами старика, а западные СМИ припомнили Экклстоуну все его скандальные высказывания. Однако нашлись и те, кто напомнил иностранцам о свободе слова.

Принять пулю за Путина

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун в эфире передачи «Доброе утро, Британия» на ITV назвал Владимира Путина «первоклассным человеком». Бизнесмен и почетный президент FOM и FО подчеркнул, что готов «принять пулю» за российского президента. Так Экклстоун ответил на вопрос, является ли он все еще другом Путина.

«Я бы все равно принял пулю за него. Я бы предпочел, чтобы это не было больно, но я все равно принял бы эту пулю. Он является первоклассным человеком и делает то, что считает правильным», — подчеркнул экс-глава глава «Формулы-1».

Источник фото: РИА «Новости»

При этом он раскритиковал Владимира Зеленского. Бизнесмен уверен, что украинский лидер не приложил достаточно усилий, чтобы достучаться до российского визави.

«Раньше он был комиком. И мне кажется, что он хочет продолжить заниматься этим. Если бы он хорошо подумал, то определенно приложил бы достаточно усилий, чтобы поговорить с Путиным, который является разумным человеком, и выслушал бы его, и, возможно, мог бы что-то с этим сделать», — отметил Экклстоун.

«Они не должны быть наказаны»

Когда же у Экклстоуна спросили о целесообразности решения «Формулы-1» отобрать у России Гран-при и запретить российским пилотам выступать под своим флагом, тот не поддержал такую позицию.

«Я сейчас не в том положении, чтобы что-либо предпринять по этому поводу. Не уверен, что остановил бы это. И уж точно сейчас не стал бы, но я считаю неправильным запрет российским спортсменам, в том числе гонщикам, заниматься своим видом спорта. Они не вмешивались во все это, они не должны быть наказаны», — заявил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Напомним, «Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России еще в начале марта. Соглашение действовало до 2025 года. Российский этап был в календаре чемпионата с 2014 года. Запретить допускать российских атлетов на международные соревнования рекомендовал Международный олимпийский комитет (МОК). Рекомендации последовало большинство федераций. Лишь некоторые разрешили выступать россиянам под нейтральным флагом.

Личное мнение

Мировая общественность не оставила заявления Экклстоуна без внимания. Одним из первых высказался представитель «Формулы-1».

«Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются его личным мнением и резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта», — процитировал его Independent.

Источник фото: РИА «Новости»

Тем временем британский автогонщик команды «Формулы-1» «Мерседес», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон уже осудил Экклстоуна за поддержку Путина. Звезда гонок назвал почетного президента FOM и FО «пожилым голосом», к которому не стоит прислушиваться после слов о российском президенте.

«Не могу поверить, что слышал это. Это отбросит нас на десятилетия назад, и нам еще предстоит ощутить настоящую боль», — процитировало звезду издание The Guardian.

В этом же материале, будто невзначай, подчеркнули, что Экклстоун положительно отзывался не только о Путине, но и об Адольфе Гитлере — в интервью Times, опубликованном в 2009 году. В той статье бизнесмен упомянул, что диктатор нацистской Германии умел добиться целей.

В негативном ключе выставили поддержку Путина экс-главой «Формулы-1» и Sky News. Там цитаты бизнесмена сопроводили довольно едкими комментариями.

«Когда было сказано, что вторжение России на Украину унесло жизни тысяч невинных людей, Экклстоун просто ответил: „Это не было преднамеренным“. А когда его спросили, имел ли он в виду, что Зеленский должен был „сделать больше для предотвращения войны и что ее можно было избежать действиями Зеленского, а не изменением действий Путина“, он ответил: „Абсолютно“», — написали в статье.

Источник фото: РИА «Новости»

Тем временем CNN в материале о поддержке Путина иностранцем сразу же упомянуло о некоторых заявлениях Экклстоуна, которые могут показаться довольно резкими для западной аудитории.

«В 2020 году, после убийства Джорджа Флойда, Экклстоун сказал CNN, что „черные люди более расисты, чем белые“. <…> Он „полностью согласен“ с законодательством против геев, введенным Путиным, запрещающим распространение так называемой пропаганды геев среди несовершеннолетних. Он утверждал, что критики представили Путина в ложном свете», — отметило CNN.

Тем временем в Twitter нашлись те иностранцы, которые сочли заявления экс-главы «Формулы-1» логичными.

«У Путина больше всего сторонников в мире», — написал Helmut Uwe.

Были и те, кто заметил, что иметь отличное от других мнение на Западе, похоже, попросту стало не принято.

«Мнение Берни, на которое он имеет право или по крайней мере раньше имели право мы… Смиритесь с этим, оно может отличаться от вашего», — пояснил Ste Husband.

Экклстоун давно поддерживает Путина

Экклстоун не первый раз публично поддерживает российского президента. Еще в 2019 году бизнесмен говорил, что защитил бы Путина, если бы политику грозила опасность.

«Если бы кто-то наставил на Путина автомат, я бы загородил его собой. Он хороший парень и никогда не делал людям ничего плохого», — подчеркнул экс-глава «Формулы-1» в интервью Times.

Источник фото: РИА «Новости»

Там же он признался, что хотел бы видеть главу России в роли руководителя всей Европы.

«Я бы хотел, чтобы он правил Европой. У нас никого нет [для этой роли], так что хуже не станет. Он выполняет обещания», — подчеркнул почетный президент FOM и FО.

Тогда же он заявил во всеуслышание, что российские власти не связаны с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По словам Экклстоуна, Путин слишком занят для подобных вещей. А в интервью Times Radio, вышедшем в эфир 25 февраля этого года, Экклстоун назвал Путина «благородным».

«Я нашел его очень прямолинейным и благородным. Он сделал именно то, что обещал», — подчеркнул он.

Источник фото: Twitter/Times Radio

Экклстоун не раз встречался с главой России на этапе Гран-при в Сочи. Бизнесмен занимал пост руководителя «Формулы-1» 40 лет и покинул его в 2017 году.