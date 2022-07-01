«Приму пулю за Путина». Экс-глава «Формулы-1» признался в симпатии к российскому президенту

Скандал разгорелся вокруг бывшего директора «Формулы-1» Берни Экклстоуна. В одном из телешоу, отвечая на вопрос о Путине, он положительно оценил личность и действия российского лидера, заявив, что готов «принять за него пулю. За эти слова его сразу же подвергли критике.

Несколько лет назад Эккслстоун уже высказывался о Путине в положительном ключе — он подчеркнул, что за это время его позиция не изменилась.

«Я по-прежнему готов принять пулю за Владимира Путина. Я бы предпочел обойтись без этой боли, но если надо, я бы принял за него пулю, потому что он первоклассный человек. То, что он делает, — это то, что он считает правильным для России», — сказал экс-глава «Формулы-1» в эфире британского шоу Good Morning Britain.

При этом о президенте Украины Владимире Зеленском Экклстоун не стал отзываться положительно. По его словам, Зеленский ранее был комиком и, судя по всему, намерен оставаться в профессии.

«Если бы он подумал и приложил достаточно усилий для разговора с Путиным и выслушал бы его, то мог бы что-то изменить. Уверен, что если бы Украина хотела выйти из этой ситуации должным образом, то сделала бы это», — сказал Экклстоун.

В «Формуле-1» заявили, что высказывания Экклстоуна контрастируют со спортивными ценностями и являются его личным мнением.