Спортивный комментатор Косаченко осудила расторжение контракта «Формулы-1» с Мазепиным

Команда «Формулы-1» «Хаас» расторгла контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Об этом «Газета.ru» поговорила со спортивным комментатором, бывшим коммерческим директором команды «Формулы-1» «Катерхэм» Оксаной Косаченко.

«Когда наших паралимпийцев отправили в Пекин, я думала: их в пути развернут или все-таки дадут доехать туда? У Никиты то же самое: три дня он на тестах поработал, и — спасибо, до свидания. Думаю, что, даже если все наладится — если вообще можно вернуться к тому, что было до 24 февраля, — вряд ли этот спорт нужен. Представьте себе такую ситуацию в те 50 с лишним лет, когда „Формулой-1“ управлял Берни Экклстоун. Я себе такого представить не могу, это было невозможно. Ладно, не хотят ехать на территорию страны, которая является участником спецоперации. Но при чем тут спортсмены?» — считает Косченко.