Силуанов опроверг заявления о том, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу

Заявления о том, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, у страны есть необходимый объем средств для обслуживания своих обязательств.

По мнению Силуанова, заморозку валютных счетов ЦБ РФ и правительства можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, у которого нет реальных экономических оснований, сообщила пресс-служба Минфина.

«Мы готовы проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Более того, по выпускам еврооблигаций с 2018 года такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах», — подчеркнул министр.

В ведомстве добавили, что для исполнения государственных долговых обязательств РФ по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте и сроки, предусмотренные эмиссионной документацией.

Фактическая возможность таких выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и ЦБ распоряжаться средствами на валютных счетах, уточнили в ведомстве. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно будет подлежать отзыву.