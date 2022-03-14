«Желать никто не запрещает». Законного способа передачи замороженных активов ЦБ Украине не существует

Желание украинских властей получить в свое распоряжение замороженные в странах Европы золотовалютные запасы российского Центрального банка в жизнь не воплотятся. Об этом «360» заявил доктор экономических наук Николай Новичков.

Он пояснил, что если страны Запада решат передать российские деньги Украине, то это в полной мере ударит по ним.

«Они очень пекутся за свою финансовую, кредитную историю, поэтому вряд ли они на это пойдут. Что касается желаний господина Зеленского, то желать никто не запрещает. Другое дело, что сейчас нужно другими вопросами заниматься: создавать гуманитарные коридоры, разоружать территориальные батальоны террористические, а не заниматься фантазиями», — заявил Новичков.

По словам эксперта, законных способов передать замороженные накопления Центрального банка не существует. Но даже если это произойдет, то воспользоваться полученными средствами власти Украины не смогут.

О возможной конфискации замороженных в Европе резервов Центрального банка России ранее заявил заместитель министра экономики Украины Денис Кудин. По его оценке, речь идет о 415 миллиардах долларов. Чиновник отметил, что ведомство вместе с европейскими партнерами разрабатывает механизм передачи средств. Их планируют потратить на восстановление украинской экономики.

Санкции против Центробанка России ввел целый ряд стран, включая США и Евросоюз, в ответ на проведение специальной операции по демилитаризации Украины.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов Центробанка и правительства можно расценить как попытку организовать искусственный дефолт. Он подчеркнул, что Россия продолжит выполнять все свои обязательства по госдолгу, но будет проводить оплату в рублях по валютному курсу, установленному ЦБ.