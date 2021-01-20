«Маленькая девочка в серьезных обстоятельствах». Закрытый показ фильма «Зоя» прошел в Подмосковье

Источник фото: телеканал «360»

Местом закрытого показа стал новый музейный комплекс «Зоя» в подмосковном Петрищеве, где и казнили Космодемьянскую. В годы Великой Отечественной войны ей присвоили звание Героя Советского Союза.

Военная драма «Зоя» покажет жизненный путь комсомолки от выпускного бала в июне 1941 года до ее героической гибели в ноябре того же года. Актриса, исполнившая роль Зои, призвала зрителей оценивать поступки своей героини прежде всего как простой юной девочки.

Просто посмотрите на эту маленькую девочку, пожалуйста, не как на героиню. Она, конечно, герой, но смотрите на нее как на человека. <…> Она была маленькой девочкой, которая попала в серьезные обстоятельства Анастасия Мишина.

Создатели «Зои» подарили музею бобины фильма 1944 года. При этом автор сценария отметил важность Зои Космодемьянской в истории.

Источник фото: kinopoisk.ru

«Для людей, которые придерживаются консервативных или же, условно, либеральных взглядов, — для всех Зоя имеет большое значение. По-разному мы ее воспринимаем, но помним, знаем, и это важно», — сказал Андрей Назаров.

Действие фильма разворачивается осенью 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя решила уйти добровольцем в разведывательно-диверсионную школу.

Художественный фильм покажет, как группа воинской части, в которой находилась Зоя, попала в засаду, где девушку схватили немцы. Но допросы и пытки ни к чему не привели. Ее жертва не стала напрасной.

Исторические места

Съемки картины проходили в Белоруссии, где еще сохранились довоенные деревенские постройки. Для фильма подготовили и декорации, идентичные облику деревни Петрищево в 1941 году.

Источник фото: kinopoisk.ru

В кинокартине показаны город Кунцево, Волоколамский округ Подмосковья, деревня Головково и не только.

Субсидии фильму

Идею снять фильм о Космодемьянской предложили еще в конце 2016 года в Министерстве культуры России. Тогда инициатором его создания стало Российское военно-историческое общество.

Сюжет кинокартины построен исключительно на документах и свидетельствах очевидцев. Во время съемок фильм получил от Минкультуры 60 миллионов рублей.

Источник фото: kinopoisk.ru

В 2019 году Киностудия имени Горького победила на конкурсе, помогающем возместить часть затрат на производство военно-исторических фильмов, посвященных событиям на территории Подмосковья в годы войны. Фильм получил субсидию в размере 9,99 миллиона рублей.

А в 2020 году Российское военно-историческое общество стало победителем конкурса грантов для финансового обеспечения затрат на показ военно-исторических фильмов о событиях на территории Подмосковья. Сумма выигрыша — 20 миллионов рублей.