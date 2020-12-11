Премьера фильма о Зое Космодемьянской состоится 28 января

Премьеру художественного фильма, посвященного Зое Космодемьянской, запланировали на 28 января. Новая кинокартина увековечила память о первой женщине, получившей звание Героя Советского Союза.

Имя Зои Космодемьянской стало бессмертным символом женской стойкости в годы Великой Отечественной войны. Ее подвиг уже увековечил открывшийся в мае музей под Рузой, а теперь это сделает и новый фильм.

Над ним работали «Киностудия имени Горького», кинокомпания «Триикс Медиа» и Российское военно-историческое общество. Фильм создали при поддержке министерств культуры России и Подмосковья.

Он рассказывает о жизненном пути юной комсомолки от выпускного бала летом 1941-го до героической смерти осенью того же года.

Мультимедийный музей в Петрищеве

Современный музей Зои Космодемьянской открыли весной в подмосковном Петрищеве — там, где ее казнили. Все залы разделили по тематике. Они посвящены жизни в Советском Союзе, в предвоенный период, подвигу Зои, героям войны.

Но новый комплекс — это не просто экспозиции. В нем полностью восстановили деревню Петрищево того времени, включая дом Кулик, где Космодемьянская ночевала перед казнью.

Там даже воссоздали скамейку, на которой девушка провела последние часы жизни. Посетители увидят ее личные вещи и экспонаты, рассказывающие о Москве и области с 30-х годов.