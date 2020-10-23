Полячек заставят рожать инвалидов. Жестокий закон о запрете абортов принесет страдания родителям и детям

Власти Польши запретили прерывать беременность, если у плода имеются патологии в развитии. Решение, по сути, приняла католическая церковь — ее роль в политике страны крайне высока. Но заставлять женщин рожать инвалидов крайне негуманно. Такое решение должны принимать родители, а не власть или церковь. Жестокий закон уже привел к протестам.

Конституционный суд Польши 22 октября принял решение о запрете абортов из-за патологии плода. По мнению судей, прерывание беременности из-за тяжелых наследственных или генетических заболеваний равносильно нацистской псевдонауке евгенике.

Аборты в стране практически полностью запрещены. С 1993 года в республике приняли компромиссный закон, разрешающий прервать беременность в случае изнасилования, серьезной патологии плода, угрозы для жизни или здоровья матери. Однако в 2020 году представители правящей партии «Право и справедливость» подали иск с просьбой отменить одну из этих норм.

В 2019 году, пишет ТАСС, жительницы Польши сделали 1,1 тысячу легальных абортов. Большая часть — 1074 из них — из-за генетических и других тяжелых заболеваний, диагностированных во время скрининга у эмбриона. По словам экспертов, подпольно или в других странах полячки ежегодно делают десятки тысяч таких операций.

Церковь в политике

В запрете нет ничего необычного, считает политолог и публицист Наталия Елисеева. Католическая церковь, которая всегда выступала против абортов, имеет большое влияние. Она тесно «сотрудничает» с партией «Право и справедливость», представителем которой является действующий президент республики Анджей Дуда. Поэтому любые политические решения в стране учитывают мнение и интересы церкви.

«Католическая церковь в Польше воспринимается не как что-то в отрыве от политики. А как та сила, что политику так или иначе проводит. Это можно наблюдать и по ХХ веку, когда церковь выступала за независимость Польши, в середине века пропагандировала антикоммунистические взгляды. И после развала Советского Союза доминирующую роль заняла именно католическая церковь», — добавила Елисеева.

Но все же происходящее в Польше является перекосом, считает политолог. То, что мы наблюдаем сейчас, не сочетается с либеральными взглядами Папы римского Франциска. Недавно понтифик в очередной раз предложил узаконить однополые браки. Поляки в этом плане более консервативны. Однако в свое время церковь поддержала партию Дуды, поэтому президент не может действовать без оглядки на нее.

Решение за матерью

Существуют врожденные патологии, от которых младенцы умирают через несколько минут или часов. Например, анэнцефалия — полное или частичное отсутствие полушарий мозга. Или синдром Патау — генетическое заболевание, вызывающее множественные патологии внутренних органов, строения тела, сопровождающееся идиотией. А все эти и многие болезни определяют во время скрининга во время первого триместра беременности, когда ее еще можно прервать.

Насильно заставлять женщин рожать заведомо больных детей, которых они быстро потеряют, крайне негуманно, заявил «360» профессор Петр Сломинский, завлабораторией молекулярной генетики наследственных заболеваний Института молекулярной генетики РАН. С некоторыми тяжелыми болезнями дети живут годами, мучаясь от болей, припадков, без шансов на полное излечение. Кто-то не может двигаться, у других умственное развитие останавливается во младенчестве.

«Заставлять того человека, который родится, без больших шансов стать полноценным в физическом или психическом плане, на мой взгляд, ложное понимание гуманизма. Я считаю, что, несмотря на мнение церкви, есть право личности, которая делает свой выбор. Если человек готов довериться своему духовнику — это его выбор. Но когда появляется некая вещь сверху, которая должна касаться всех, — это очень нехорошо», — добавил профессор.

Принимать решение о рождении ребенка должна мать или оба родителя, но не власть или церковь, считает Сломинский. Святой отец может запрещать что угодно, но мучиться будет не он, а мать и ребенок. Не стоит забывать, что помимо постоянной заботы лечение или уход за детьми-инвалидами часто требуют огромных материальных затрат. Поляки в массе своей далеко не самые состоятельные в мире люди.

Строгость в отношении прерывания беременности уже подтолкнула полячек ездить прерывать беременность в соседнюю Белоруссию, сказал профессор. После очередного ужесточения законов рождаемость в стране может снизиться, зато число подпольных или сделанных за рубежом абортов вырастет.

Протесты и задержания

После решения о запрете абортов в Польше начались протестные акции. Демонстранты бросали камни в полицию, та применила слезоточивый газ. Некоторых митингующих задерживала полиция. Почти на 90 человек в полиции составили протоколы и передали дела в суд.

В ближайшее время протесты в Польше вряд ли утихнут. В Европе сейчас царят либерально-демократические взгляды, пристальное внимание уделяется искоренению нарушения прав и свобод, борьбе с запретами. Но только не факт, что народное недовольство отразится на рейтингах Дуды.

«В Польше все равно остается прослойка общества, которая придерживается традиционных консервативных взглядов. И они, так или иначе, составляют костяк избирателей Дуды и партии. То есть будут протесты, призывы к уходу президента, но традиционная прослойка есть, и она сильна. Я сомневаюсь, что это [протесты] сильно повлияет на вектор развития польского руководства», — заключила Елисеева.