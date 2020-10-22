Папа римский поддержал брак для геев. Это вызвало негатив даже у самих католиков

Римский понтифик высказался в поддержку однополых союзов. Он предложил закрепить их право на создание семьи в гражданском законодательстве. РПЦ и часть католических епископов жестко раскритиковали слова папы.

Как передает Associated Press, слова папы о людях нетрадиционной ориентации прозвучали в середине документального фильма «Франциск». Он был показан на Римском кинофестивале.

«Гомосексуалы имеют право быть частью семьи. Они дети Божьи», — говорит он.

Понтифик также заявил, что нельзя изгнать кого-то из семьи или сделать его жизнь несчастной из-за этого. По его словам, необходимо создать закон о гражданском союзе, чтобы защитить таких людей.

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До этого папа уже высказывался в поддержку гражданских союзов для однополых пар в качестве альтернативы браку. Об этом он говорил, когда еще был архиепископом.

Его слова вызывали неоднозначную реакцию среди религиозных представителей.

Критика со стороны католиков

Епископ Томас Тобин из Провиденса стал одним из первых консервативных католических лидеров, публично выступивших с критикой.

«Заявление папы явно противоречит давнему учению Церкви об однополых союзах. Церковь не может поддержать принятие объективно аморальных отношений», — заявил он.

Эту позицию поддержал и преподобный Дональд Пол Саллинз из США. По его мнению, это прямо противоречат последнему учению католической церкви по этому поводу. Он процитировал документ Ватикана 2003 года, одобренный Иоанном Павлом II.

«Церковь учит, что уважение к гомосексуалистам никоим образом не может привести к одобрению гомосексуального поведения или к юридическому признанию гомосексуальных союзов», — гласит документ.

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Самая большая протестантская деноминация в США, Южная баптистская конвенция, разделяет ту же позицию. Президент Южной баптистской теологической семинарии преподобный Аль Молер подчеркнул, что слова папы демонстрируют «подрыв истины, доктрины и моральной логики его собственной церкви».

А вот Фрэнсинс ДеБернардо из церкви «Новые пути» поприветствовал такое решение. Он сказал, что слова папы помогут спасти жизни многих представителей ЛГБТ.

На Филиппинах позиция понтифика тоже вызвала смешанную реакцию. Отставной епископ Сорсогон Артуро Бастес заявил, что «очень серьезно сомневается в моральной правильности» позиции папы. Он вновь отметил, что это противоречит давним церковным учениям.

«Это шокирующее заявление папы. Я действительно шокирован его защитой гомосексуального союза, который, несомненно, ведет к аморальным действиям», — передает слова Бастеса Associated Press.

Три других епископа выразили недоверие, заявив, что они проверят, является ли это официальной позицией Ватикана.

Неодобрение от РПЦ

Проповедник Русской православной церкви протоиерей Андрей Ткачев сказал, что к таким словам можно относиться как к добровольному сатанизму. Попытки папы ввести однополые браки в легальное поле — это «капитуляция католицизма».

«Католицизм из форпоста христианской нравственности, миссионерства превратился в труху. То ли сам Франциск такой, как бы это сказать, плохой человек, что ли», — заявил Ткачев в эфире «Национальной службы новостей».

По его словам, когда человек любит человека своего пола — это глубоко порочно и идет против природы.

Глава Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев назвал происходящее деградацией католицизма. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

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«Учитывая довольно массовый характер явлений гомосексуализма там среди духовенства, вместо того, чтобы с ним бороться, вот такое предлагают», — добавил Силантьев.

Он предположил, что люди будут переходить в православие и протестантство после этого. Возможно, произойдет раскол, поскольку многие католики настроены довольно консервативно.

«Хотя, может быть, в священники как раз полезут люди с соответствующими наклонностями. Если уж им ничего не угрожает, будут, пользуясь своим статусом, тех же мальчиков соблазнять. У нас церковь на компромиссы не идет, это не ее, собственно, стиль», — заключил он.

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» тоже выразил негативную позицию по этому поводу.

«Однополых браков не существует. Это нонсенс. Когда мы слово „брак“ соединяем с такой характеристикой, с таким эпитетом, как однополый, мы хулим брак, мы вносим заразу в собственное сознание. Делать этого нельзя», — сказал иеромонах.

Он напомнил, что в России вообще по воле ее жителей была четко внесена позиция о том, что брак — это союз между мужчиной и женщиной.