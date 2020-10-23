Противники запрета абортов в Польше вышли на протесты. Полиция жестко их разогнала

Полиция жестко разогнала протестующих против запрета на аборты в Польше. Стражи порядка использовали слезоточивый газ.

Протесты связаны с решением Конституционного суда Польши, согласно которому прерывание беременности из-за тяжелой болезни или патологии плода не соответствует законам. Такое выводы понравились не всем, и жители страны вышли на протесты, передает RT. Они бросали камни в полицию, из-за чего силовикам пришлось применить слезоточивый газ.

«В общей сложности задержаны 15 человек. Один из них уже был освобожден», — рассказал пресс-секретарь варшавской комендатуры полиции Сильвестр Марчак. Его слова приводит РИА «Новости».

Полиция утверждает, что протестующие также применяли силу и газ. Уже выписаны штрафы 35 нарушителям. В отношении 89 человек материалы передадут в суд.

В период пандемии все массовые мероприятия и акция в Польше запрещены.

Совет Европы не одобрил решение Конституционного суда о запрете абортов по медицинским показаниям в Польше. Там указали, что это печальный день для всех женщин. Теперь в стране появится еще больше клиник для нелегальных абортов.