Певица Ольга Кормухина своими концертами поддерживает российских военных и патриотов. Она считает, что подобные акции лучше всего показывают «заклятым друзьям» России, что жители страны объединились. Вот что она рассказала «360».

Поддержка народа и армии

Я решила принять участие в музыкально-патриотическом марафоне, потому что я за армию и за народ. Потому что народ поддерживает и спецоперацию, и армию. Народ воодушевлен, потому что мы понимаем, за что мы боремся.

Мы боремся за тех людей, которые были брошены восемь лет. Мы также боремся за себя, за свою свободу, за свой суверенитет. За право быть людьми, а не скотом

Мне кажется, что сегодня армия — это те люди, на которых смотрит вся страна и весь народ. Более того, скажу, что для меня это честь и не так просто попасть в госпиталь (речь о концерте в военном клиническом госпитале в Наро-Фоминске — прим. ред.).

Я видела воодушевление, радость и благодарность от ребят. Удовлетворенность, что их так любят, что их поддержат, что им так благодарны

Я передала им благодарности от моих подписчиков, от моей публики. Они этого ждут, и им не просто приятно — им это необходимо. Они поблагодарили за поддержку.

Молоденькие ребята говорили: «Подлатаемся — и назад. Там товарищи остались, люди». Они как раз понимают, они видят все, что там происходит и происходило все это время. Они понимают, за что они борются.

Я не могу отвечать за тех, кто отказался поддержать. Чужая душа — потемки. Кто-то от страха, наверное, кто-то вообще даже не понимает. Вы думаете, что все артисты умные и смелые? Они обычные люди. Но я думаю, что они не смогут ответить искренне, почему так поступили, за редким исключением любителей Запада и любителей комфорта.

Музыка после боя

Для тех, кто на передовой, обязательно надо проводить концерты. После боя сердце просит музыки вдвойне. И я бы с удовольствием поехала туда, но пока не пускают.

Я была много раз в Донбассе. Видела, как рядом рвались снаряды, видела, как высшие военные чины выбегали из зала и возвращались. Была нервная ситуация.

Я не понаслышке знаю, что там творится. Несмотря на то, что это было опасно и немного волнительно, все равно было здорово и вдохновляюще. Как ни странно, страх отступает, когда ты непосредственно стоишь там.

Людей на концерты приходит очень много, особенно сейчас, после локдаунов. Люди очень искренне поддерживают то, что делает наша страна, и искренне поддерживают армию.

Все готовы потерпеть и пострадать, лишь бы людей не обломали в очередной раз. Потому что они надеются на то, что будут моральные перемены в нашей жизни. Уйдет ложь, стяжательство, подлость, гадость. Люди надеются, что произойдет наше общее духовное оздоровление

Прозрение украинцев

Мне угрозы поступают с 2014 года. Мне угрожают изнасилованием и убийством. Я уже давно в этих расстрельных списках. И что с того?

Я думаю, что украинское общество, особенно те, кто неглуп, начинают понимать. Те, кто раньше были в тумане, начинают трезветь и понимать, когда видят, что творят нацисты. На самом деле очень много здравых людей.

И мне, и мужу пишут знакомые и незнакомые люди. Они просто боятся высказываться открыто, но на самом деле очень многие ждут наш армию, ждут освобождение. У них тоже жизнь не задалась в последнее время. В обществе напрягает моральное нездоровье.

Консолидация общества

Не надо никакой поддержки патриотизма, он сам по себе есть в народе. И он довольно крепок и могуч, только его гасить не надо.

Марафон «Za Россию» поддерживает объединение регионов, объединение народов. Очень много городов в этом участвуют. Когда люди видят, что везде происходят такие акции, то, конечно, это воодушевляет.

Эти акции демонстрируют, что мы единая страна, у нас единые цели и задачи. Все мы любим нашу армию, нашего главнокомандующего и все его поддерживаем. Я думаю, что акции об этом.

Думаю, что для зарубежных заклятых друзей это хороший знак. Они же считают, что у нас только и ждут, чтобы выйти на улицы. Но вот эти акции показывают, что они неправы.