Государству нужно поддерживать патриотов, а в школьном образовании пора делать упор на родные язык и историю, считает лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Музыкант также рассказал, почему решил участвовать в патриотическом марафоне «Zа Россию!» и чем полезны «живые» концерты.

Далее — прямая речь собеседника.

Концертный марафон «Zа Россию!»

Нам поступило предложение принять участие в туре «Zа Россию!», и мы согласились — нам есть что сказать, что спеть людям на тему борьбы добра и зла, на тему войны и мира. За эти восемь лет войны по соседству таких песен написалось предостаточно. Для нас все началось 2 мая в Доме профсоюзов и потом, как снежный ком, стало все нарастать: пошли бомбардировки городов, и вот так эти снаряды и падали все эти восемь лет на Донбасс.

Президент России 24 февраля принял непростое решение. Но мы доверяем ему и как президенту, и как Верховному главнокомандующему — он никогда не делал никаких скоропалительных решений — как говорится, сто раз отмерит, один раз отрежет. Так что, видимо, отступать было некуда. Как в 1941 году — за нами Москва. Поэтому надо поддержать главнокомандующего и Вооруженные силы России. А к военным в нашей стране, особенно сейчас, доверие великое во всем нашем многонациональном народе.

Поэтому участие в нашем туре никоим образом с нашими гражданскими позициями в конфликт не входит. Мне кажется, эти концерты служат укреплению нашего единства, единства нашего духа. Люди видят, что они не одиноки, что нас много, что все мы любим Родину и мы ее не стесняемся. Мы вместе с Родиной и в радости, и в непростые времена.

Источник фото: vk.com

Найти для себя ответы

Если кто-то придет на этот концерт, а у него внутри другие мысли на темы войны и мира, на темы России и Украины, может быть, он вот в этой общей атмосфере найдет для себя ответы на какие-то вопросы. Хочется на это надеяться. Идею ложного пацифизма, что война — это плохо и неправильно, всегда применяют только к своей родной стране, а не к кому-либо еще. Бывает порой и просто нелюбовь к собственной стране — есть люди, которые боготворят все, кроме своей Родины.

Музыканты, актеры театра и кино, спортсмены, художники, писатели, архитекторы, модельеры — это все продукт массовой культуры. Она очень удачно борется с человеческой душой, с сутью человеческой. Поэтому мы считаем возможным делать какие-то заявления в той области, в которой ничего не понимаем, но мы же популярны! Вот эта популярность и развивает в нас тщеславие, эгоизм, такое самомнение и вот этот, повторюсь, ложный пацифизм.

Все чаще я замечаю, что люди как-то не очень хотят понимать, что и как устроено в этом мире. Им хочется верить во все хорошее и выступать против всего плохого. Но жизнь устроена по-другому, к сожалению. Поэтому они и не замечали восьмилетнего горя по соседству, это как-то проходило мимо них, а сейчас вдруг они прозрели. Как решить эту проблему, они не знают, но они против спецоперации.

Источник фото: телеканал «360»

Доля русской культуры должна быть весомой

Давайте вспомним про образование и не будем забывать про воспитание. Я не знаю, с какого возраста, но чем раньше, тем лучше углубленное изучение собственной истории. Не по каким-то специальным завезенным или хитро написанным здесь учебникам, а по настоящим учебникам. Где их взять? Я думаю, есть такие люди, которые могут в этом вопросе помочь. Итак, история, литература и русский язык — вот эти три предмета должны быть основные в средней школе.

Также, мне кажется, не стоит забывать о том, чтобы в теле- и радиоэфирах была существенная доля качественных советских или российских фильмов и хорошей российской музыки. То, что мы видим по телевидению и слушаем по радио, должно быть в каких-то пропорциях, а то иногда ты не понимаешь вообще, каким образом этот Голливуд занял все пространство. Ведь он это делает моментально!

Для того, чтобы было что показывать, надо думать, какие фильмы снимать и какие спектакли ставить. Это достаточно серьезный разговор, он мне понятен в общих чертах, но как это будет на практике, я не знаю. Потому я и про образование смело сказал: в этом во всяком случае разбираемся мы все. А вот что делать с кино, телевидением, с театрами и радио — пусть на эту тему думают специалисты. Но доля русскоязычного контента, как сейчас принято говорить, должна быть весомой.

Источник фото: vk.com

Людям нужно живое общение

Я не знаю, нужно ли встречаться на передовой, — это вопрос всегда к определенным структурам, к командованию. А вот встретиться там, где уже опять возобновилась обычная мирная жизнь: где уже заработали учреждения всевозможные, магазины, парки открылись, то есть где люди уже стали жить обычной мирной жизнью — важно. На этих освобожденных территориях, мне кажется, есть потребность к таким выступлениям, там людям хочется этого живого общения.

Источник фото: vk.com

На этих концертах бывает разное количество людей, все зависит от погоды. Ведь наши встречи проходят на свежем воздухе, многие люди хотят прийти с детьми, и если очень холодно, то — сами понимаете. А если нет дождя и погода более-менее уже весенняя, то, конечно, людей много.

Нелицеприятных сообщений в соцсетях, видимо, достаточно, а я практически удалился из всех. Все эти соцсети, все эти игрушки от лукавого, поэтому ну их к черту. Они выворачивают нас наизнанку, вытаскивают из нас самые темные наши стороны. И лучшее лекарство от всего вот этого — живое общение с теми, кто вам дорог, и с тем, кто вам самим интересен. Надо чаще встречаться, поэтому приходите на наши концерты. Это всегда такая правильная картинка того, что происходит, о чем поется. Это всегда лучше, чем вот эта вот «диванная история».

На освобожденных территориях нужно как можно быстрее налаживать обычную, человеческую, мирную жизнь. У людей появятся заботы в хорошем смысле, опять пойдут на работу, будут работать на благо собственных семей, дети пойдут в сады, школы, юноши и девушки — в институты. Спортивные сооружения, культурные учреждения всевозможные — все это должно работать и приносить людям радость. И отрубить вот эти источники дезинформации, которыми сейчас накрыло людей — по большей части на Украине. Все, больше ничего не надо — просто налаживать обычную достойную мирную человеческую жизнь.

Государству стоит поддержать патриотов

Я не за какую-то чрезмерную цензуру, я за то, чтобы поддерживали тех людей, кто за Россию. Государство должно помогать патриотически настроенным деятелям культуры, и сейчас нужно определиться, кто и какой продукт будет производить на государственные деньги. А другие люди, которые готовы делать что-то свое, дабы потом в каких-то ночных снах получить какие-то западные награды, — они пусть делают свое дело на какие-то личные средства, на деньги друзей-меценатов. Почему нет? Поживем — увидим, будет ли в дальнейшем это пользоваться интересом, спросом. Но государство наши с вами, как налогоплательщиков, деньги должно, мне кажется, по возможности направлять людям, которые за нашу самобытную многонациональную культуру, за любовь к Родине. За то, чтобы Россия и дальше развивалась и жила своей, непохожей на других, суверенной жизнью.