Называли рашисткой и обещали ударить. На Украине задержали харьковчанку, которая ждала российскую армию

Украинские добровольцы задержали харьковчанку, которая хотела выехать из Днепра. Она собиралась вернуться в родной город, когда туда зайдет российская армия, — и рассказала об этом в Сети. Теперь от девушки ждут извинений.

Харьковчанку Валерию Сергееву задержали в Днепропетровске. Об этом сообщили в проукраинском Telegram-канале «Днепр Сейчас». Девушка с семьей пыталась выехать из города, где временно жила после начала российской спецоперации на Украине.

Причиной задержания стала ее трансляция в Instagram* накануне. Сергеева общалась с другом и рассказывала ему, как хочет вернуться домой, в Харьков, а также о том, как ждет, чтобы город заняли российские военные.

«Я тоже надеюсь, что уже захватят нас, я соберусь и поеду домой, потому что я очень хочу домой», — сказала она.

Сергеева также рассказала, что по дороге в Днепропетровск им прострелили колесо у машины, из-за чего семья попала в аварию — мама девушки получила переломы. Стрелять, по ее словам, начали после первого же блокпоста.

По данным канала «Открытая Украина», запись разговора сделал собеседник Сергеевой. Он же выложил видео в Сеть.

Задержание и угрозы

Днем 20 апреля Сергееву поймали члены днепропетровской организации «Варта Днепра». Это военизированное формирование при территориальной обороне ВСУ, которое действует на общественных началах, а присоединиться к нему может любой желающий.

Они якобы передали девушку правоохранителям. Но перед этим выложили в Сеть видео, на котором насмехаются над Сергеевой, называют ее «кобылой», снимают на камеру и не дают выйти из автомобиля, на заднем сиденье которого она сидит.

«Давай мы потом ее к столбу примотаем и зеленкой обольем, а?» — говорит мужчина за кадром.

Также задержавшие Сергееву ополченцы интересовались тем, где находится смартфон блогерши, так как при себе у нее был только кнопочный. Не получив удовлетворительного ответа, они угрожали Сергеевой физической расправой.

«Я сейчас не посмотрю, что здесь полиция, я тебе ******* (ударю — прим. ред.), раз — и все», — снова говорит мужчина за кадром, когда Сергеева начинает улыбаться.

Также авторы Telegram-канала, где появилась запись, называют Сергееву «поклонницей рашистов» и «предвкушают извинения». Пока о судьбе задержанной и ее семьи ничего не известно. В Сети девушка в последний раз была 19 апреля.

По данным Telegram-канала «Днепр Оперативный», Сергееву вычислили добровольцы по местности на фотографиях и в Stories. При этом прямо под записью, на которой мужчина угрожает ударить Сергееву, говорится, что ее «никто не трогал, не бил, не унижал».

Обстановка в Харькове

За Харьков сейчас продолжаются бои против ВСУ и националистов. По данным военкора Михаила Онуфриенко, сейчас в городе усиливается интенсивность авиаударов по военной инфраструктуре украинской стороны.

Российское Министерство обороны ранее сообщало, что в Харькове националисты снова прикрываются мирным населением как живым щитом и располагаются в школах, детских садах и больницах.

Националисты также проводят акты вандализма в украинских городах. В Харькове, например, 17 апреля снесли памятник маршалу Жукову, а на его место водрузили национальный герб Украины и националистический лозунг.

До этого проукраинский Telegram-канал «Легитимный» сообщал, что банды мародеров в Харькове начали грабить офисы. Причем частично ответственность за это якобы лежит на главе территориальной обороны и заступающих на блокпосты украинских военных.

«Ходили слухи, что блокпосты и главы теробороны торгуют „паролями“ для передвижения. Тут два варианта: или реально торгуют паролями и ксивами, или сами грабят», — говорится в публикации.

Жители Харькова благоприятно настроены к России. Как написал в своем Telegram-канале военкор Семен WarGonzo Пегов, в городе появилось целое движение сопротивления киевскому режиму — «Харьковские антифашисты». Члены организации даже записали обращение к согражданам с призывом вступать в их ряды.

«Очевидно, что тех, кто готов с оружием в руках бороться против неонацистов, даже на еще не освобожденных территориях, становится все больше. С каждым днем», — написал Пегов.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая запрещенной корпорации Meta, признанной в Российской Федерации экстремистской.