Называли рашисткой и обещали ударить. На Украине задержали харьковчанку, которая ждала российскую армию
«Варта Днепра» задержала харьковчанку за то, что та ждала прихода русских
Украинские добровольцы задержали харьковчанку, которая хотела выехать из Днепра. Она собиралась вернуться в родной город, когда туда зайдет российская армия, — и рассказала об этом в Сети. Теперь от девушки ждут извинений.
Харьковчанку Валерию Сергееву задержали в Днепропетровске. Об этом сообщили в проукраинском Telegram-канале «Днепр Сейчас». Девушка с семьей пыталась выехать из города, где временно жила после начала российской спецоперации на Украине.
Причиной задержания стала ее трансляция в Instagram* накануне. Сергеева общалась с другом и рассказывала ему, как хочет вернуться домой, в Харьков, а также о том, как ждет, чтобы город заняли российские военные.
«Я тоже надеюсь, что уже захватят нас, я соберусь и поеду домой, потому что я очень хочу домой», — сказала она.
Сергеева также рассказала, что по дороге в Днепропетровск им прострелили колесо у машины, из-за чего семья попала в аварию — мама девушки получила переломы. Стрелять, по ее словам, начали после первого же блокпоста.
По данным канала «Открытая Украина», запись разговора сделал собеседник Сергеевой. Он же выложил видео в Сеть.
Задержание и угрозы
Днем 20 апреля Сергееву поймали члены днепропетровской организации «Варта Днепра». Это военизированное формирование при территориальной обороне ВСУ, которое действует на общественных началах, а присоединиться к нему может любой желающий.
Они якобы передали девушку правоохранителям. Но перед этим выложили в Сеть видео, на котором насмехаются над Сергеевой, называют ее «кобылой», снимают на камеру и не дают выйти из автомобиля, на заднем сиденье которого она сидит.
«Давай мы потом ее к столбу примотаем и зеленкой обольем, а?» — говорит мужчина за кадром.
Также задержавшие Сергееву ополченцы интересовались тем, где находится смартфон блогерши, так как при себе у нее был только кнопочный. Не получив удовлетворительного ответа, они угрожали Сергеевой физической расправой.
«Я сейчас не посмотрю, что здесь полиция, я тебе ******* (ударю — прим. ред.), раз — и все», — снова говорит мужчина за кадром, когда Сергеева начинает улыбаться.
Также авторы Telegram-канала, где появилась запись, называют Сергееву «поклонницей рашистов» и «предвкушают извинения». Пока о судьбе задержанной и ее семьи ничего не известно. В Сети девушка в последний раз была 19 апреля.
По данным Telegram-канала «Днепр Оперативный», Сергееву вычислили добровольцы по местности на фотографиях и в Stories. При этом прямо под записью, на которой мужчина угрожает ударить Сергееву, говорится, что ее «никто не трогал, не бил, не унижал».
Обстановка в Харькове
За Харьков сейчас продолжаются бои против ВСУ и националистов. По данным военкора Михаила Онуфриенко, сейчас в городе усиливается интенсивность авиаударов по военной инфраструктуре украинской стороны.
Российское Министерство обороны ранее сообщало, что в Харькове националисты снова прикрываются мирным населением как живым щитом и располагаются в школах, детских садах и больницах.
Националисты также проводят акты вандализма в украинских городах. В Харькове, например, 17 апреля снесли памятник маршалу Жукову, а на его место водрузили национальный герб Украины и националистический лозунг.
До этого проукраинский Telegram-канал «Легитимный» сообщал, что банды мародеров в Харькове начали грабить офисы. Причем частично ответственность за это якобы лежит на главе территориальной обороны и заступающих на блокпосты украинских военных.
«Ходили слухи, что блокпосты и главы теробороны торгуют „паролями“ для передвижения. Тут два варианта: или реально торгуют паролями и ксивами, или сами грабят», — говорится в публикации.
Жители Харькова благоприятно настроены к России. Как написал в своем Telegram-канале военкор Семен WarGonzo Пегов, в городе появилось целое движение сопротивления киевскому режиму — «Харьковские антифашисты». Члены организации даже записали обращение к согражданам с призывом вступать в их ряды.
«Очевидно, что тех, кто готов с оружием в руках бороться против неонацистов, даже на еще не освобожденных территориях, становится все больше. С каждым днем», — написал Пегов.
* Instagram — социальная сеть, принадлежащая запрещенной корпорации Meta, признанной в Российской Федерации экстремистской.