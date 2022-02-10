Заказ на беспокойство. Плановые учения Белоруссии и России вновь заставили Запад бояться за Украину

В Белоруссии стартовали совместные с Россией учения «Союзная решимость — 2022». Это крупнейшая проверка сил реагирования двух стран. Она крайне важна для обоих государств. Это не только военный, но и политический ход. Он показывает единство двух стран — членов ОДКБ. Правда, Запад неверно истолковал учения и уже едва ли не готовится к конфликту на Украине. Специалисты уверены, что беспокоиться НАТО и украинским властям не о чем.

Совместные учения России и Белоруссии

Российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022» стартовали в Белоруссии 10 февраля. Об этом сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что цель мероприятия — отработать задачи по пресечению и отражению внешней агрессии во время оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

По сценарию, военные усилят охрану государственной границы и предотвратят проникновение вооруженных групп террористов, перекроют каналы доставки оружия и боеприпасов. Участникам также предстоит найти и уничтожить незаконные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Источник фото: Сайт Минобороны

К учениям привлекли органы управления, подразделения и части Восточного военного округа и Вооруженных сил Белоруссии. В соседнюю страну перебазировали системы ПВО С-400 «Триумф», дивизион комплексов ПВО малой дальности «Панцирь-С», многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

Действия развернутся на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных территориях Белоруссии. Учения пройдут на аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

«В ходе первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки войск (сил) на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — говорится в сообщении.

Важность военных учений России и Белоруссии

Такие учения очень важны для повышения обороноспособности Союзного государства. И они проходят по плану. Об этом «360» сказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«План надо выполнять. План выполняется. Более того, сегодня высокие требования к подготовке войск. И Россия является законодательницей мод в этом деле. Равных нет. <…> У нас есть уникальные части и соединения. <…> На сегодня мы определяем вектор развития. Мобильность наших сил удивляет зарубежных специалистов. Мы в состоянии перебросить, допустим, уникальные зенитные ракетные комплексы С-400 „Триумф“ и тут же развернуть их на полигонах для выполнения задач, сразу интегрировав их в эшелоны ПВО Союзного государства. Такого ни у кого в мире нет», — подчеркнул Кошкин.

Он отметил, что речь идет об учениях, которые проводят по лекалам, определяющим мировые стандарты. Схожую точку зрения высказал и директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. По его словам, такие учения важны, так как дают понять, насколько войска готовы к боевым действиям в реальности.

«Значение усиливается, если в учениях принимают участие представители различных стран. У российских и белорусских военных нет языкового барьера, что значительно улучшает взаимодействие. Более того, техника, можно сказать, совместного производства. Те же C-400 имеют на вооружении белорусские тягачи для перевозки непосредственно ракетной установки. Многие из офицеров, которые служат в армии Белоруссии, оканчивали наши академии, что тоже способствует взаимодействию войск», — пояснил Подлесный.

Тем временем существует необходимость слаживания боевых подразделений, поэтому такие тренинги необходимы, в данном случае — на межгосударственном уровне.

Отношение Запада к учениям России и Белоруссии

Маневры проходят на фоне нарастающих в западных СМИ слухов о вторжении России на Украину. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о стягивании российских войск к границе соседнего государства. И учения в Белоруссии, как близкой к Украине стране, крайне заботят Запад.

Политическая составляющая здесь действительно очень важна, но чтобы продемонстрировать единство двух стран, представляющих ОДКБ, пояснил Подлесный. Более того, это показывает, насколько мобильны военные силы России. Еще один важный аспект — место проведения учений. Это рядом с границей с Украиной.

В случае возникновения необходимости оттуда может быть нанесен удар по любой группировке ВСУ. И этот удар будет скоординирован с действиями частей, которые будут вести оборонительные или наступательные действия условно в направлении Донбасса.

«Получаются так называемые „клещи“, в которые будут зажаты ВСУ», — отметил Подлесный.

По его словам, этого не могут не понимать власти Украины, а также руководство НАТО. Однако, уверен директор Центра прикладной социологии и политологии, о нападении России на Украину речи не идет. Ведь руководство страны несколько раз подчеркивало, что не настроено агрессивно, о чем говорят и сами действия властей. Также учения не предполагают организации ударной группировки.

Начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич сказал, что после учений российские военные покинут Белоруссию, угрозы для соседей и Европы в целом нет. Это подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кошкин уверен, что беспокойство Запада касательно нападения на Украину — обычный политический ход.

«Это политический заказ на беспокойство. Они беспокоятся в соответствии с технологиями информационно-пропагандистского контура, в фокусе которого Россия вторгается на Украину. „Нам нужен хаос, нам нужна война. Но для этого Россия должна напасть на Украину“, — смысл такой», — заключил Кошкин.