Россия крайняя. Слухи про войну на Украине стали инструментом манипуляторов

США ведут против России настоящую информационную войну. Количество материалов о якобы вторжении на Украину в последнее время просто зашкаливает. РФ в них представляют агрессором, который вот-вот двинет войска на Киев. В результате геополитической напряженности в январе российские рынки и рубль существенно упали, потом ситуацию вроде как сгладили миролюбивые высказывания российской стороны. Однако слухи западной прессы о военных планах России действительно могут отразиться на жизни обычных людей.

Информационная война против России

Пока западная пресса публикует материалы о якобы готовящемся вторжении на Украину, Россия призывает США и их союзников по НАТО прекратить нагнетание напряженности и занять конструктивную позицию.

«То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди уже чуть ли не фронтовые мешки собирают, это очевидно и это факт», — сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в последние месяцы от США исходит много «непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации». Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу назвал происходящее настоящей информационной войной.

С тем, что о военных планах России сейчас распространяют ложную информацию, согласны и представители других стран. Так, член комитета по иностранным делам Европарламента Тьерри Мариани в эфире телеканала France 2 заявил, что слухи о подготовке российского вторжения на Украину неправдоподобны, их активно распространяют сами украинские власти, а также НАТО и США.

Влияние на рынок и курс рубля

На подобные слухи можно было бы не обращать внимания, если бы они не сказывались на экономике. Причем здесь роль играют не только материалы иностранных СМИ, но и реакция российской стороны на те или иные действия США.

После заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что у России кончилось терпение, на российском фондовом рынке заметно упали акции Сбербанка, «Газпрома» и «Роснефти». А после заявления замминистра иностранных дела Сергея Рябкова о том, что Россия не собирается нападать на Украину, рынок акций вырос на 5%.

На фоне обострения геополитической обстановки 24 января начал резко ослабевать и рубль. Тогда Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Это помогло замедлить снижение.

А слова директора департамента информации и печати МИД Алексея Зайцева о том, что даже мысль о войне с Украиной неприемлема, укрепили рубль. И в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 24 января опустился ниже 77 рублей.

Угроза кошельку

Получается, что от искаженной западной прессой информации страдает обычный россиянин. Ведь от курса рубля зависит стоимость многих товаров и услуг. Об этом «360» рассказал российский экономист Евгений Змиев.

«От продуктов питания на зарубежном рынке до товаров потребления непродуктового ряда. Мы и автомобили ведь покупаем, и туристические услуги покупаем, ездим отдыхать. Поэтому как только курс рубля понижается, что-то становится дороже — мы тут же чувствует это на собственном кошельке, потому что экономика России не является отделенной от экономики мировой», — отметил Змиев.

Тем временем президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный подчеркнул, что международная политика оказывает существенное давление не только на рубль, но и на все мировые валюты.

Почему геополитика влияет на российский фондовый рынок?

Международная напряженность повлияла на российский фондовый рынок. Об этом «Московской газете» рассказал главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«Падение акций я объясняю тем, что люди испугались, что якобы война уже началась или что начнется со дня на день и что вслед за ней тут же объявят санкции. Страх спровоцировал массивные продажи акций. Я не уверен, что продавали иностранные инвесторы, я полагаю, что очень много продавцов было из числа российских инвесторов. Думаю, также были инвесторы из Азии и Западной Европы. Похоже, что эти деньги никуда из российской экономики не ушли, их просто вывели с рынка акций. И большая часть продававших продала, видимо, не в убыток себе», — пояснил Надоршин.

А падение акций Сбербанка, «Газпрома» и «Роснефти» после высказывания Лаврова лишь подтверждает влияние напряжения в геополитике на российский рынок, отметил директор института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев.

«Может показаться, что чувствительность рынка не такая уж и значительная. Я сталкивался с этим мнением: такая напряженность, а рынок почти не реагирует. Но на самом деле чудес не бывает. Риторика действительно ужесточается, все понимают, что за словами может что-то последовать. В данном случае — все те же санкции», — отметил Николаев.

Манипуляции на рынке с помощью той или иной информации и даже просто слухов называются «инсайдерской торговлей». Причем в США это уголовно наказуемо. По словам Подлесного, США — особенная страна, поэтому когда речь идет об «инсайдерской торговле», зачастую это действительно часть заранее спланированной государством аферы.

«Искусственно воздействовать на рынок можно новостями о том, что будет бомбардировка иракских месторождений нефти, или о том, что будет нападение Ирака на Саудовскую Аравию. Тут же начинается истерика на нефтяных рынках. <…> Потом проходит время, а бомбардировки так и не случилось. Есть примеры, когда для оправдания таких эксцессов на рынках бросают какой-нибудь беспилотник, который наносит удар по отдельно стоящей установке. И все говорят, что данные США были точными», — заключил Подлесный.