Начались совместные учения России и Белоруссии

Совместные военные учения «Союзная решимость — 2022» начали Россия и Белоруссия. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«10 февраля на общевойсковых полигонах вооруженных сил Белоруссии в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение «Союзная решимость-2022», — рассказали в ведомстве.

По словам военных, в ходе учений военнослужащие отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также задачи по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Воинские подразделения усилят охрану государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп, перекроют каналы поставок оружия и боеприпасов. Кроме того, в ходе учений военнослужащим предстоит уничтожить условные незаконные формирования и группы диверсантов предполагаемого противника.

Учения пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Брестский и ряде других. К учениям привлечены подразделения Восточного военного округа РФ и вооруженных сил республики Белоруссия.

На первом этапе проверки войска двух государств уже осуществили передислокацию, создали группировки на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных военных и государственных объектов.

Также были проведены контрольные занятия по огневой подготовке.

Ранее пресс-секретарь американского Белого дома Джен Псаки назвала учения РФ и Белоруссии эскалацией вокруг Украины.