Новое задержание Петра Верзилова закончилось протоколом за ругань. Главное

В воскресенье взломали дверь квартиры участника арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. После этого он не выходил на связь, а в 22 июня стало известно, что его задержали за мелкое хулиганство. Это задержание у него не первое.

Верзилов также называется участником группы Pussy Riot, однако в 2012 году Мария Алехина и Надежда Толоконникова в своем письме, поступившем в распоряжение «Эха Москвы», заявили, что Верзилов (тогда был мужем Толоконниковой) не является представителем или обладателем какой-либо роли в Pussy Riot. В то же время журналисты продолжают приписывать его к группе.

Задержание за хулиганство

Первые сообщения о задержании Верзилова появились утром 21 июня. «Медиазона» писала, что он сообщил о людях в полицейской форме, ломающих дверь, после чего перестал выходить на связь.

Первоначально СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что Верзилова задержали «в рамках проверочных мероприятий об экстремизме». Эта информация не подтвердилась. Выяснилось, что его отправили в отделение за мелкое хулиганство. Ему грозило до 15 суток административного ареста.

Верзилов находился в ОВД «Мещанское», передает RT. Верзилов в ночь на 22 июня записал видео из отделения, где сказал, что его собираются «закрывать» и предположил, что арестуют на сутки.

После окончания 13-часового допроса Верзилова отпустили, но на выходе из ОВД он «вступил в конфликт» с неким молодым человеком в маске. В этот момент на место подъехали полицейские и снова задержали издателя «Медиазоны». Молодой человек, которого назвали провокатором, заявил, что просто «столкнулся» с Верзиловым и «повалился на землю».

Утром 22 июня Верзилова отвезли на медицинское освидетельствование в травмпункт, чтобы зафиксировать телесные повреждения. Но никаких травм не нашли ни у него, ни у «провокатора».

Адвокат активиста Леонид Соловьев заявил, что на Верзилова составили протокол за матерные ругательства в общественном месте. После этого он провел в ОВД всю ночь.

«Протокол о мелком хулиганстве на Петра был составлен из-за того, что он якобы неоднократно выражался нецензурной бранью, когда вышел на улицу после допроса», — сказал Соловьев.

Мещанский суд Москвы может рассмотреть протокол 22 июня.

Другие задержания Верзилова

Верзилов — частый посетитель отделений полиции из-за своей деятельности и выходок. В апреле 2020 года его задержали в столице за нарушение самоизоляции. Он переоделся в полицейского и гулял по Хохловскому переулку в компании девушек. На него составили два протокола (нарушение изоляции и незаконное ношение форменной одежды).

В июле 2018 года Верзилов вместе с участницами группы Pussy Riot выбежал на стадион Лужники во время матча чемпионата мира в полицейской форме. Игру остановили, нарушителей задержали. Суд признал Верзилова виновным в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении спортивных мероприятий, назначив ему максимальное наказание в виде 15 суток административного ареста.

Спустя полтора месяца активиста доставили в больницу из-за тяжелого отравления. Тогда он временно потерял зрение и впал в бред.

Верзилов был участником нескольких скандальных акций, в том числе «***** за наследника медвежонка» (2008), «Унижение мента в его доме» (захват отделения милиции). В 2012 Верзилова задержали после того, как в лагере оппозиционеров на Кудринской площади политик Евгения Чирикова начала призывать людей приехать к зданию мэрии Жуковского и требовать восстановления там лагеря защитников Цаговского леса.