Верзилова из Pussy Riot задержали в центре Москвы. Он разгуливал в полицейской форме — видео
«В ходе патрулирования территории сотрудники полиции в Хохловском переулке задержали 32-летнего жителя столицы, который осуществил незаконное ношение форменной одежды со знаками различия правоохранительных органов РФ, а именно формы сотрудника полиции МВД России», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Мужчина бесцельно бродил далеко от дома и тем самым нарушил режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Полицейские составили на него два протокола. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанный — это участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
С конца марта многие россияне живут в режиме строгой самоизоляции. Из-за угрозы распространения коронавируса людям запретили выходить из дома без уважительной причины. За последние сутки в России инфекцию подхватили еще 4070 человек. Всего в РФ зафиксировали 32 008 случаев заражения коронавирусом.