Участника Pussy Riot Петра Верзилова задержали в столице за нарушение самоизоляции. Переодетый в полицейского, он расхаживал по Хохловскому переулку в компании девушек. На него составили два протокола. Променад Верзилова сняли камеры наружного видеонаблюдения.

«В ходе патрулирования территории сотрудники полиции в Хохловском переулке задержали 32-летнего жителя столицы, который осуществил незаконное ношение форменной одежды со знаками различия правоохранительных органов РФ, а именно формы сотрудника полиции МВД России», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Мужчина бесцельно бродил далеко от дома и тем самым нарушил режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Полицейские составили на него два протокола. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанный — это участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

С конца марта многие россияне живут в режиме строгой самоизоляции. Из-за угрозы распространения коронавируса людям запретили выходить из дома без уважительной причины. За последние сутки в России инфекцию подхватили еще 4070 человек. Всего в РФ зафиксировали 32 008 случаев заражения коронавирусом.