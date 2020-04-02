Губернатор Архангельской области объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке. Он поблагодарил всех жителей за доверие, а коллег — за совместную работу.

«Я неоднократно говорил о том, что для меня определяющим при принятии решения, где я буду работать и останусь ли я губернатором Архангельской области, является мнение жителей региона и, естественно, позиция или мнение президента Российской Федерации», — заявил губернатор журналистам.

Он отметил, что после проведения социологических исследований появилась необходимость обратиться к президенту Владимиру Путину с вопросом, кто будет готовить Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора.

«На основании этого я написал заявление об отставке. Я очень благодарен всем, кто со мной работал, благодарен всем жителям Архангельской области. <…> Я старался сделать все возможное, чтобы мое родное Поморье <…> развивалось на благо жителей региона», — отметил Орлов.

Игорь Орлов стал губернатором Архангельской области в феврале 2012 года. До этого он был председателем калининградского отделения организации «Союз машиностроителей России» и работал гендиректором ОАО «Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“».