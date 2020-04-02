Путин принял отставку губернатора Архангельской области

Путин подписал указ об отставке главы Архангельской области Игоря Орлова. На его место президент России назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цибульского.

Текст указа президента России Владимира Путина опубликовал сайт Кремля.

Орлов объявил об отставке 2 апреля. Он поблагодарил всех жителей региона и своих коллег и заявил, что старался делать все возможное, чтобы его родное Поморье развивалось на благо людей, которые живут в области. Орлов возглавлял регион восемь лет. Этот пост он занял в феврале 2012 года.

Теперь уже бывший руководитель Ненецкого автономного округа Цибульский родился в Москве в 1979 году. В 2001 году он окончил Военный университет Минобороны РФ. После службы в армии начал работать в департаменте внешнеэкономических отношений Минэкономразвития России. В 2014 году он занял пост заместителя министра экономического развития РФ. У руля Ненецкого автономного округа Цибульский встал в сентябре 2017 года.