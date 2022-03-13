«А то вдруг больше не откроют». Россияне встали в очереди в McDonald’s накануне закрытия

Москвичи встали в огромные очереди в McDonald’s. Люди приходят проститься с сетью ресторанов, ведь сегодня последний день ее работы в России. Пришли даже те, кто еще в 1990 году стоял в очереди в первый ресторан на Пушкинской, где сегодня тоже много людей, сообщил РЕН ТВ.

С каждым часом в McDonald’s на Пушкинской все больше людей. Одна из посетительниц призналась, что вся ее семья ходит в McDonald’s с момента его появления в стране. Им жаль, что он закрывается.

«Тридцать лет ходили и выросли. Сейчас всей семьей со своими детками ходим. Жалко, очень надеемся, что санкции прекратятся и снова откроют», — поделилась она.

Женщина рассказала, что, когда McDonald’s только открылся в стране, люди готовы были стоять в очереди по несколько часов лишь ради того, чтобы попробовать чизбургер и картошку фри.

«Несколько часов мы стояли, чтобы купить свой первый чизбургер. И вот сегодня как раз пришли попрощаться, а то вдруг больше не откроют», — сказала она.

В ресторанах McDonald’s в России работают 62 тысячи человек. Решение о закрытии в РФ приняли из-за событий на Украине.