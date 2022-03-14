Россиянам рассказали, стоит ли ждать исчезновения лекарств в связи с санкциями

В российских аптеках с начала марта стали возникать проблемы с покупкой ряда препаратов. Об этом упоминали многие покупатели и представители сообществ пациентов. При этом представители фармацевтической индустрии заявили о намерении продолжать работу на территории России. Возникший в аптеках дефицит препаратов они объяснили ажиотажным спросом и затянувшимися сроками поставок, сообщили «Известия».

Чаще всего покупатели сообщали о дефиците инсулина, противосудорожных препаратов и средств, необходимых при заболеваниях щитовидной железы. При этом в Ассоциации фармпроизводителей России рассказали, что не ожидают трудностей с поставками лекарств и медицинских изделий. Эта продукция не попадает под санкционные ограничения.

«У нас в аптеках средний чек увеличился практически в пять раз, то есть людей больше не стало, но берут они больше. Мы сейчас подвозим со складов то, что есть. Мы ожидаем, что в ближайшие три месяца продажи в аптеках сильно упадут, потому что все затарились настолько, что переварить это невозможно», — заявил генеральный директор ассоциации Виктор Дмитриев.

Эксперты отмечают, что стремление пациентов приобрести препараты про запас на фоне затянувшихся сроков поставок привели к тому, что некоторые лекарства, включая рецептурные, необходимые людям с хроническими или тяжелыми заболеваниями, действительно стало сложно найти в аптеках. Медикаменты должны появиться снова, однако цены на них, признают специалисты, станут выше.

Развитие негативного сценария, при котором импорт лекарств в Россию может быть приостановлен или затруднен, эксперты считают маловероятным. Кроме того, собственные аналоги в России имеют 85% жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.