Подросткам могут разрешить садиться за руль с 17 лет. Это не так страшно, как кажется
Инициатива МВД
МВД направило в правительство законопроект с предложением понизить возраст, в котором человек может сесть за руль. Сейчас оказаться в кресле водителя можно только с 18 лет, а если нововведения вступят в силу, то возраст снизится до 17. Однако есть условие: рядом с подростком должен сидеть водитель-наставник, который имеет права категории В. Требований к наставникам пока нет, но они появятся.
Помимо этого предложения, МВД решило скорректировать требования к водителям автобусов и троллейбусов. Идея в том, чтобы позволять управлять этими транспортными средствами только людям, чей стаж вождения превышает год.
Еще один любопытный пункт — запрет на выдачу прав тем, кто попался на вождении без документа или в пьяном виде. Вернуть права можно будет только через год после уплаты штрафа или административного ареста. По действующим правилам, такие нарушители могут просто пойти и заново сдать на права. Глава МВД Владимир Колокольцев считает, что у пьяных водителей вообще нужно отбирать машины.
Права для молодых
Во многих странах уже есть практика получения водительского удостоверения и возможность управлять машиной с несовершеннолетнего возраста.
Права с 14 лет
В некоторых штатах Америки права выдают вообще с 14 лет, например, на Аляске, в Арканзасе, Айове, Южной Дакоте и Вайоминге. Спустя полгода после 14-летия документ можно получить в Айдахо, Монтане, Северной Дакоте, а за два месяца до 15-летия — в Мичигане. В большинстве случаев речь идет о получении временного удостоверения. Например, если 14-летний житель Аляски сел за руль, то его обязан сопровождать водитель со стажем не менее года и не моложе 21 года.
Когда подросток достигает 16 лет и имеет как минимум шесть месяцев вождения, он может получить уже другие права, которые содержат некоторые ограничения. С таким документом нельзя возить пассажиров младше 21 года (за исключением братьев и сестер). Также запрещено выезжать на дороги с часа ночи до пяти утра. Эти ограничения не действуют, если в машине есть опытный водитель на пассажирском месте.
С 14 лет сесть за руль можно и в Канаде, но только при совершеннолетнем человеке в машине.
Права с 16 лет
Водительское удостоверение можно получить с 16 лет в Новой Зеландии, но только ученическое. Это значит, что в автомобиле с подростком должен сидеть более опытный водитель, а на машине должны быть знаки, которые предупреждают других участников движения, что за рулем несовершеннолетний. В автомобиле такого водителя можно возить пассажиров, если позволит старший наставник.
Спустя шесть месяцев ученик может заменить свое удостоверение на «ограниченные» права. Это позволит подростку управлять машиной самостоятельно с 05:00 до 22:00. В остальное время в машине должен сидеть опытный человек.
Права с 17 лет
С 17 лет сесть за руль можно в Гибралтаре, но только на три месяца. После истечения этого времени документы нужно заменить. Перевозить пассажиров в таком случае запрещено, но есть исключение: если рядом сидит наставник-водитель, который имеет полноценное удостоверение и стаж не менее двух лет.
Осторожные новички
В беседе с «360» автомобильный журналист Петр Баканов сказал, что идея сажать подростков за руль с 17 лет вполне удачная. Ведь люди в таком возрасте уже достаточно сознательные, активные и даже могут работать, то есть ответственные и готовы вести себя адекватно.
Транспортный вопрос для России всегда стоял остро. Я считаю, что изменения очень хорошие. Если мы согласны с 16 лет обучать, давайте будем давать право [сажать за руль]. Есть некоторые сложности с точки зрения юриспруденции, почему и требуется сопровождение взрослым до 18-летия. Это тоже правильно
По его мнению, даже если человек садится за руль в 18 лет, а не 17, он осторожничает и боится, поэтому необдуманных маневров не совершает. Проблемы начинаются спустя примерно год-полтора, когда действия доходят до некоторого автоматизма. Ему кажется, что он совладает с ситуацией, но это заблуждение.
Тем более что около 17-летнего будет сидеть наставник, который сможет вмешаться в случае, например, дорожного конфликта. Главное — наделить наставника определенными правами, чтобы он мог помочь, если вдруг подросток не справится с управлением.
«Снижение возраста не должно кардинально повлиять на аварийность, кроме количественного фактора, который присутствует всегда. То есть чем больше человеческого фактора, тем больше шансов, что возникнет ДТП. Проблема другая — новичок не столь опасен, потому что он ездит медленно, аккуратно, осторожно. Страшнее, когда новичок, уже освоившись с ТС, начинает повышать скорость и думать, что он все может, а он на самом деле ничего не может. А тут что он в 18 лет сядет, что в 17 — разницы особой не будет», — сказал Баканов.
Польза наставника
Член общественного совета «Росавтодора» Минтранса Игорь Моржаретто считает, что МВД выдвинуло инициативу с вождением с 17 лет, изучив международный опыт. Он показал, что аварийность при подростке за рулем и наличии опытного водителя на пассажирском сиденье нулевая.
По мнению Моржаретто, в России вряд ли будут массово садиться за руль в 17 лет, потому что у подростков много других забот, например, экзамены.
Собеседник «360» добавил, что нужно конкретно прописать, кто такой наставник и что он может делать, так как пока правил для этого нет. Главное, чтобы не получилось так, что этот наставник — 18-летний человек, который только получил водительское удостоверение.
[В идее МВД] вообще ничего плохого не вижу. Тем более получается, что к 18 годам человек — уже опытный водитель, поездивший со взрослым, который обучил его чему-то там. Опыт некоторых стран, где такие практики вводились, показывает, что аварийность среди этой возрастной группы на нижайшем уровне
По словам Моржаретто, молодые водители не являются группой автомобилистов, которые чаще всего попадают в аварии. Есть статистика, которая говорит, что ДТП при участии молодых случается в 20% от общего числа случаев. Однако тут лучше обратить внимание на то, что большая часть этих аварий происходит с более опытными: 80%.