Подросткам могут разрешить садиться за руль с 17 лет. Это не так страшно, как кажется

МВД предложило сажать за руль с более раннего возраста — 17 лет. Такой опыт уже есть у многих стран, и его даже можно назвать успешным. Едва ли это повысит аварийность, считают эксперты, ведь больше всего ДТП происходит, когда водитель опытный.

Инициатива МВД

МВД направило в правительство законопроект с предложением понизить возраст, в котором человек может сесть за руль. Сейчас оказаться в кресле водителя можно только с 18 лет, а если нововведения вступят в силу, то возраст снизится до 17. Однако есть условие: рядом с подростком должен сидеть водитель-наставник, который имеет права категории В. Требований к наставникам пока нет, но они появятся.

Помимо этого предложения, МВД решило скорректировать требования к водителям автобусов и троллейбусов. Идея в том, чтобы позволять управлять этими транспортными средствами только людям, чей стаж вождения превышает год.

Еще один любопытный пункт — запрет на выдачу прав тем, кто попался на вождении без документа или в пьяном виде. Вернуть права можно будет только через год после уплаты штрафа или административного ареста. По действующим правилам, такие нарушители могут просто пойти и заново сдать на права. Глава МВД Владимир Колокольцев считает, что у пьяных водителей вообще нужно отбирать машины.

Права для молодых

Во многих странах уже есть практика получения водительского удостоверения и возможность управлять машиной с несовершеннолетнего возраста.

Права с 14 лет

В некоторых штатах Америки права выдают вообще с 14 лет, например, на Аляске, в Арканзасе, Айове, Южной Дакоте и Вайоминге. Спустя полгода после 14-летия документ можно получить в Айдахо, Монтане, Северной Дакоте, а за два месяца до 15-летия — в Мичигане. В большинстве случаев речь идет о получении временного удостоверения. Например, если 14-летний житель Аляски сел за руль, то его обязан сопровождать водитель со стажем не менее года и не моложе 21 года.

Когда подросток достигает 16 лет и имеет как минимум шесть месяцев вождения, он может получить уже другие права, которые содержат некоторые ограничения. С таким документом нельзя возить пассажиров младше 21 года (за исключением братьев и сестер). Также запрещено выезжать на дороги с часа ночи до пяти утра. Эти ограничения не действуют, если в машине есть опытный водитель на пассажирском месте.

С 14 лет сесть за руль можно и в Канаде, но только при совершеннолетнем человеке в машине.

Права с 16 лет

Водительское удостоверение можно получить с 16 лет в Новой Зеландии, но только ученическое. Это значит, что в автомобиле с подростком должен сидеть более опытный водитель, а на машине должны быть знаки, которые предупреждают других участников движения, что за рулем несовершеннолетний. В автомобиле такого водителя можно возить пассажиров, если позволит старший наставник.

Спустя шесть месяцев ученик может заменить свое удостоверение на «ограниченные» права. Это позволит подростку управлять машиной самостоятельно с 05:00 до 22:00. В остальное время в машине должен сидеть опытный человек.

Права с 17 лет

С 17 лет сесть за руль можно в Гибралтаре, но только на три месяца. После истечения этого времени документы нужно заменить. Перевозить пассажиров в таком случае запрещено, но есть исключение: если рядом сидит наставник-водитель, который имеет полноценное удостоверение и стаж не менее двух лет.

Осторожные новички

В беседе с «360» автомобильный журналист Петр Баканов сказал, что идея сажать подростков за руль с 17 лет вполне удачная. Ведь люди в таком возрасте уже достаточно сознательные, активные и даже могут работать, то есть ответственные и готовы вести себя адекватно.

Транспортный вопрос для России всегда стоял остро. Я считаю, что изменения очень хорошие. Если мы согласны с 16 лет обучать, давайте будем давать право [сажать за руль]. Есть некоторые сложности с точки зрения юриспруденции, почему и требуется сопровождение взрослым до 18-летия. Это тоже правильно Петр Баканов.

По его мнению, даже если человек садится за руль в 18 лет, а не 17, он осторожничает и боится, поэтому необдуманных маневров не совершает. Проблемы начинаются спустя примерно год-полтора, когда действия доходят до некоторого автоматизма. Ему кажется, что он совладает с ситуацией, но это заблуждение.

Тем более что около 17-летнего будет сидеть наставник, который сможет вмешаться в случае, например, дорожного конфликта. Главное — наделить наставника определенными правами, чтобы он мог помочь, если вдруг подросток не справится с управлением.

«Снижение возраста не должно кардинально повлиять на аварийность, кроме количественного фактора, который присутствует всегда. То есть чем больше человеческого фактора, тем больше шансов, что возникнет ДТП. Проблема другая — новичок не столь опасен, потому что он ездит медленно, аккуратно, осторожно. Страшнее, когда новичок, уже освоившись с ТС, начинает повышать скорость и думать, что он все может, а он на самом деле ничего не может. А тут что он в 18 лет сядет, что в 17 — разницы особой не будет», — сказал Баканов.

Польза наставника

Член общественного совета «Росавтодора» Минтранса Игорь Моржаретто считает, что МВД выдвинуло инициативу с вождением с 17 лет, изучив международный опыт. Он показал, что аварийность при подростке за рулем и наличии опытного водителя на пассажирском сиденье нулевая.

По мнению Моржаретто, в России вряд ли будут массово садиться за руль в 17 лет, потому что у подростков много других забот, например, экзамены.

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Собеседник «360» добавил, что нужно конкретно прописать, кто такой наставник и что он может делать, так как пока правил для этого нет. Главное, чтобы не получилось так, что этот наставник — 18-летний человек, который только получил водительское удостоверение.

[В идее МВД] вообще ничего плохого не вижу. Тем более получается, что к 18 годам человек — уже опытный водитель, поездивший со взрослым, который обучил его чему-то там. Опыт некоторых стран, где такие практики вводились, показывает, что аварийность среди этой возрастной группы на нижайшем уровне Игорь Моржаретто.

По словам Моржаретто, молодые водители не являются группой автомобилистов, которые чаще всего попадают в аварии. Есть статистика, которая говорит, что ДТП при участии молодых случается в 20% от общего числа случаев. Однако тут лучше обратить внимание на то, что большая часть этих аварий происходит с более опытными: 80%.