Россиянам могут разрешить водить машину с 17 лет

Российским подросткам могут разрешить садиться за руль с 17 лет. При этом до совершеннолетия водителя должен будет сопровождать «наставник». МВД уже направило законопроект в правительство.

Сейчас сдать на права в России можно с 17 лет, но управлять машиной можно только с 18. По словам МВД, за год водители забывают приобретенные знания и теряют навыки. Именно поэтому ведомство решило предложить разрешить подросткам садиться за руль, пишет «Коммерсант». При этом начинающие автомобилисты должны будут ездить только с «водителем-наставником», который имеет права категории B. Требования к таким наставникам планируют определить позже.

Также МВД предложило изменить требования допуска за руль водителей автобусов и троллейбусов. Разрешить управлять ими хотят только тем, кто имеет опыт вождения от года. Кроме того, иностранным гражданам потребуется обменять права категории С или D на российские.

Пока иностранцы могут ездить с документами без срока действия, но его могут ограничить, чтобы водители регулярно проходили медосвидетельствования. Пользоваться правами можно будет только в течение полугода с момента появления вида на жительство или паспорта России.

Еще одним нововведением стал запрет на выдачу прав тем, кто попался на вождении без прав или в пьяном виде. Получить документ будет нельзя в течение года после уплаты штрафа или административного ареста. Сейчас же нарушители могут просто пойти и сдать экзамен на новые права.