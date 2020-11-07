У пьяных водителей предложили отбирать машины

«Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде», — сказал чиновник.

В связи с этим в МВД предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Колокольцев назвал данное предложение вынужденной мерой.

«Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем», — пояснил министр.

С начала 2020 года сотрудники ДПС выявили 370 тысяч нетрезвых водителей. А 16,5 тысячи автолюбителей рассказали правоохранителям, что лично видели пьяных водителей за рулем.

Сейчас в качестве наказания правоохранители выписывают штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо отправляют на обязательные работы до 480 часов. Также возможны принудительные работы сроком до двух лет, лишение свободы на два года или лишение водительских прав на три года, отметило агентство Ura.ru.

МВД направляло в правительство предложение изымать машины за пьяную езду еще в мае 2019 года.

Ранее МВД выступило против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 километров в час. Для безопасного вождения в первую очередь нужны разделительные барьеры, освещение и ровное покрытие.