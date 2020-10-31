Огонь рядом с больными СОVID-19. Главное о мощном взрыве у челябинской больницы

Мощный взрыв прогремел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в Челябинске. Причиной стала разгерметизация кислородного оборудования. Пожарные эвакуировали более 200 человек и справились с открытым горением. Теперь в обстоятельствах будут разбираться различные ведомства.

Первые сообщения о взрыве в центре Челябинска появились утром 31 октября. Местные жители начали выкладывать в Сеть видео с места ЧП. На кадрах видно, что рядом с домом полыхает пламя, а затем происходит мощный взрыв.

«В здании академической поликлиники происходит пожар. Работают подразделения. Больше никаких данных нет», — сообщили «360» сразу же после взрыва в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожарные выехали к зданию поликлиники городской больницы №2 на улице Ленина. Там загорелась и взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом. Сначала площадь возгорания составила 50 квадратных метров, но позже огонь охватил уже 130 квадратных метров. С возгоранием боролись 236 человек и 65 единиц техники.

«Огнем были охвачены две палаты на первом и втором этажах здания. Повреждено остекление рядом стоящего девятиэтажного жилого дома. Из здания произведена эвакуация 158 пациентов (взрослые). Всех больных эвакуировали в различные больницы Челябинска», — уточнили в ГУ МЧС России по области.

Спустя какое-то время в ведомстве добавили, что огонь перекинулся на балконы верхних этажей и квартиры. На месте развернули оперативный штаб под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона ввел в городе режим ЧС. Пресс-секретарь областного Минздрава Мария Хворостова сообщила «360», что в поликлинике лечатся пациенты с коронавирусом.

«Там размещается ковидная база, сегодня взорвалась отдельно стоящая кислородная станция, откуда подают кислород в учреждение. Пожарные приняли решение об эвакуации. Погибших и пострадавших нет», — заверила она.

Один из очевидцев, Тимофей, рассказал, что увидел рядом с больницей 10 машин пожарных, 10 машин скорой, реанимацию и службу спасения. Потушить открытое горение удалось только к тремя часам дня по местному времени.

«Пожарные ликвидировали открытое горение в корпусе больницы и на балконах соседнего жилого дома. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Задействованы все экстренные службы областной подсистемы РСЧС», — заявили в областном МЧС.

Источник фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Причины и последствия взрыва

Всего спасатели эвакуировали из больницы 158 пациентов и 40 сотрудников. Кроме того, они вывели из жилого дома 25 человек. Еще 15 жильцов смогли эвакуироваться сами, а одного человека забрали с девятого этажа с помощью автолестницы.

Выяснять причины и обстоятельства взрыва начала испытательная пожарная лаборатория. К проверке уже присоединилась прокуратура, которая установит качество оказания медицинской помощи. Следователи завели уголовное дело о халатности.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Еще одной проверкой больницы займется Росздравнадзор. Поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Во всех обстоятельствах еще предстоит разобраться, но специалистам уже удалось выяснить причину ЧП. По словам начальника ЦУСК главного управления МЧС РФ по Челябинской области Павла Екимова, в пристройке произошла разгерметизация кислородного оборудования.

«На момент прибытия пожарных горела пристройка к зданию больницы размерами два на два метра, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, в результате чего произошло усиление и распространение горения на здание больницы и соседнего жилого дома», — процитировало Екимова РИА «Новости».

При этом глава регионального управления МЧС Юрий Буренко подчеркнул, что новое оборудование установили несколько дней назад, а использовать начали только сегодня. Он предположил, что при монтаже или эксплуатации могли быть нарушения.

Согласно данным Минздрава, во время и после взрыва никто не пострадал. При этом некоторые СМИ писали о двух пациентах, скончавшихся при эвакуации в другую больницу. Эти заявления опроверг губернатор региона. Он объяснил, что в больнице утром действительно умерли два пациента. Однако смерть наступила еще до того, как начался пожар и прогремел взрыв.