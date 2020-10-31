Прокуратура начала проверку после взрыва в челябинской поликлинике

«Прокуратура организовала проверку обстоятельств инцидента. Также проверяется качество оказания медицинской помощи», — приводит агентство слова Мамаевой.

Утром 31 октября в поликлинике Южно-Уральского государственного университета прогремел взрыв. На воздух взлетела кислородная станция. Всем пациентам реанимации сейчас хватает кислорода. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, пишет «Газета.ru».

После взрыва в здании поликлиники начался пожар. Из поликлиники экстренно эвакуировали людей, большую часть из которых разместили в помещениях стадиона имени Елесиной. Трех тяжелых пациентов отвезли в первую городскую больницу, а еще 20 — в третью областную больницу. Информации о причинах взрыва пока нет.