Очевидец рассказал о последствиях взрыва в челябинской поликлинике

В поликлинике Южно-Уральского государственного университета взорвались баллоны с кислородом. В здании начался пожар. Очевидец Тимофей рассказал «360» о большом числе машин экстренных служб и пострадавших зданиях.

«Тут машин 10 пожарных, 10 машин скорой, реанимация, служба спасения. Больница загорелась, больницу тушат. Стекла в [стоящих рядом] домах повыносило», — описал ситуацию собеседник.

Мощный взрыв прогремел утром 31 октября в центре Челябинска. В Минздраве региона рассказали, что в поликлинике Южно-Уральского государственного университета взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом. Всем пациентам реанимации кислорода хватает. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

После взрыва в здании поликлиники начался пожар на площади 50 «квадратов». Информации о причине происшествия пока нет.