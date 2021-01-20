Взрыв мощной силы прогремел днем 20 января в Мадриде. Здание, где произошло ЧП, почти полностью разрушено. Повреждения получили множество автомобилей. Взрыв разрушил этажи, где находился приход Вирхен-де-ла-Палома и резиденции священников. Жертвами по меньшей мере стали три человека, среди них 35-летний отец четверых детей, еще один гражданин пропал без вести. Один из священников тяжело пострадал.

Взрыв в приходе

Взрыв произошел в столице Испании около 15:00 по местному времени (17:00 по Москве). Все случилось на улице Толедо рядом с домом престарелых и школой. В результате взрыва разрушились этажи, где находился приход Вирхен-де-ла-Палома, а также резиденции священников.

Предварительной причиной произошедшего называется утечка газа, пишет газета ElMundo. В доме велись ремонтные работы газового котла. Взрыв ощущался на расстоянии нескольких километров, отметило издание.

В российском посольстве в Испании рассказали «360», что пока не располагают информацией о гражданах России, которые могли пострадать во время взрыва.

Жертвами происшествия стали три человека, еще один пропал без вести. Ранения получили 11 человек. При этом полиция не исключает, что под завалами могли оказаться люди, и предполагает возможное увеличение числа погибших и пострадавших.

Жертвы и пострадавшие

Двое погибших были мужчинами, которые проверяли котел. Один из них — 35-летний электрик и прихожанин храма Давид Сантос Муньос.

«Среди погибших — Давид Сантос Муньос, 35-летний электрик и прихожанин прихода, который пошел помочь», — сообщила мадридская архиепископия. Сообщение цитирует Cordobabn.com.

Изначально Муньос считался пропавшим без вести, но позже правоохранители подтвердили его смерть. У мужчины остались жена и четверо детей.

Также в результате взрыва погибла 85-летняя женщина. Пенсионерка проходила по улице мимо здания в момент происшествия, уточнило издание El Pais. Ее имя не называется.

Личность третьей жертвы пока не названа.

Одним из пострадавших стал священник, который находился в здании. Рубен Перес де Аяла был госпитализирован в «тяжелом состоянии с ожогами», сообщила мадридская архиепископия.

Взрыв произошел во время проверки объекта в задней части здания, приходского центра церкви Вирхен-де-ла-Палома, уточнило El Pais со ссылкой на источники в полиции. Правительственный делегат Хосе Мануэль Франко сообщил, что на месте происшествия будут работать кинологические службы, которые помогут в обнаружении людей внутри здания.

Эвакуация

Из-за взрыва было эвакуировано несколько соседних зданий, в том числе школа, расположенная прямо за зданием, в котором произошел взрыв, и дом престарелых. Он находится в здании рядом с приходом. Из дома престарелых были переведены в другие центры 56 жителей.

Часть обломков пострадавшего от взрыва здания упала на школьный двор, но ранений среди учеников и учителей удалось избежать. Из-за выпавшего ранее снега, дети на перемене остались в здании и не вышли на улицу, пишет Cope.es.

Занятия в школе на этой неделе будут проходить онлайн. За это время технические специалисты мэрии Мадрида оценят, были ли структурные повреждения в здание после взрыва в соседнем доме, пишет Rtve.es.

Правительственная делегация Мадридского сообщества выразила соболезнования в связи с гибелью трех человек в результате взрыва и пожелание скорейшего выздоровления раненым.

На месте происшествия работают спасатели и полиция. Продолжается разбор завалов и поиски людей. Правоохранители оцепили квартал. Специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX войдут в поврежденное здание, когда это будет безопасно.