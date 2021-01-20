Мощный взрыв прогремел в Мадриде. Видео последствий

По данным местных СМИ, взрыв прогремел в районе 15:00 (17:00 по московскому времени) на улице Толедо. Разрушен дом № 98. Согласно информации с интерактивных карт, здесь располагается отель. СМИ также пишут, что в здании находился дом престарелых.

Информации о причинах взрыва, жертвах и пострадавших пока нет.

Телеканал LaSexta сообщил, что взрыв мог произойти из-за утечки газа.