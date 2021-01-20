У посольства пока нет информации о пострадавших при взрыве в Мадриде россиянах

В российском посольстве в Испании рассказали «360», что пока не располагают информацией о россиянах, которые могли пострадать во время взрыва в Мадриде.

Мощный взрыв прогремел в районе 17:00 по московскому времени в столице Испании на улице Толедо. Он практически разрушил одно из зданий, в котором по разной информации находится отель или дом престарелых.

По информации местных СМИ, в разрушенном здании был дом престарелых, а взрыв произошел из-за утечки газа. Телеканал LaSexta со ссылкой на источник сообщил, что во время ЧП пострадали шесть человек. Один из них в тяжелом состоянии.

На месте взрыва сейчас работают пожарные, полиция и экстренные службы.