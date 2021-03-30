Мафиози 7 лет скрывался от тюрьмы. Его выдала готовка итальянских блюд

Бывший мафиози из Италии больше семи лет скрывался от полиции и даже сбежал в Доминикану. Его выдал собственный кулинарный блог на YouTube. Там гангстер спрятал лицо, но случайно показал татуировки.

Марк Ферен Клод Биар успешно скрывался от ордера на арест за участие в наркоторговле, организованной одним из кланов самой большой и влиятельной мафиозной организации Италии «Ндрангеты». 53-летний мужчина вел спокойную жизнь в Бока-Чика, Доминиканская Республика. Место известно своим белым песком и чистой голубой водой.

Хотя город является популярным среди итальянских туристов, Биар и его жена держались подальше от своих соотечественников. Местная итальянская община эмигрантов считала его «иностранцем». Такую информацию соседи гангстера предоставили полиции.

При этом Биар вместе с супругой вел канал на YouTube. Там пара публиковала ролики, посвященные блюдам итальянской кухни.

«Любовь к итальянской кухне позволила найти следы, оставленные им в интернете и социальных сетях, а также опознать его по татуировкам шеф-повара, который на видео всегда появился без лица», — говорится в сообщении правоохранителей.

Арестовали Биара на прошлой неделе. Этому способствовала не только любовь гангстера к еде и соцсетям, но и сотрудничество Интерпола с различными следственными органами Италии. В понедельник беглеца под конвоем доставили в Милан, сообщил итальянский государственный телеканал Rai. Похоже, теперь у новоиспеченного повара одна перспектива — тюрьма.

Арест, благодаря лечению COVID-19

На этом неприятности членов «Ндрангеты» не закончились. Еще одного предполагаемого участника клана арестовали в Португалии в понедельник. Франческо Пелле, который скрывался 14 лет и считался одним из самых опасных итальянских беглецов, выследили в клинике в Лиссабоне. Там мужчина лечился от COVID-19.

Пелле называют ключевым игроком во вражде между мафиозными кланами, которая началась в итальянском городе Сан-Лука и привела к убийству шести человек в Германии.

Пелле обвиняют в заказе убийства Джованни Нирта — босса соперничающего клана. Он пережил нападение, однако его жена Мария Странджио была убита. Также пострадали еще четыре человека, в том числе ребенок.

Почему так важен арест членов «Ндрангеты»

В то время как образ мафии в фильмах и на телевидении привел к тому, что два преступных синдиката — «Коза Ностра» на Сицилии и «Каморра» в Неаполе — приобрели международную известность, более тихая «Ндрангета» сумела превзойти обе организации в богатстве и политических связях.

Обладая обширной сетью, основанной на кровных узах, «Ндрангета» простирается от Южной Америки до Канады. Она же орудует по всей Европе, где, контролирует большую часть рынка кокаина, как отметили в Atlantic. Исследование 2013 года показало, что доход от бизнеса группировки, в основном от незаконного оборота наркотиков, составил 3,5 процента ВВП Италии.