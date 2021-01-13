Мафия собралась на конференцию в Zoom по особому поводу. Как в Италии проходит самый громкий процесс за 30 лет

В Италии начался крупнейший за последние десятилетия судебный процесс над мафией. Ожидают, что он продлится более двух лет. Обвинения предъявят 355 лицам. Все они — члены нескольких опасных организованных преступных группировок, в том числе знаменитой «Коза ностра».

Процесс начался 13 января в итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии, пишет The Local. Специально для суда оборудовали бункер площадью около трех тысяч квадратных метров. Это здание с высоким уровнем защиты, рассчитанное на тысячу мест.

Большинство обвиняемых относятся к могущественной преступной организации «Ндрангета». Ее историческая вотчина — Калабрия. Правда, за несколько десятилетий гангстеры расширили свой бизнес не только на всю территорию страны, но и за ее пределы. Также среди подсудимых есть представители знаменитой «Коза ностра» и нескольких группировок из области Апулия.

Прозвища обвиняемых достаточно говорящие. Среди них, например, есть босс Луиджи Манкузо, известный как «Дядя». Он провел в тюрьме почти 20 лет. Также в процессе участвуют «Волк», «Толстяк», «Милашка», «Блондинка», «Маленький козленок», «Давитель» и другие. Лишь для того, чтобы зачитать все имена, понадобилось три часа.

Подсудимых обвиняют в целой серии преступлений, совершенных в 1990-е годы. Речь идет об убийствах, незаконном обороте наркотиков, вымогательстве, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.

В проведение процесса свои коррективы внесла пандемия. На первом заседании лично не присутствовал ни один из подсудимых. Обвиняемые следили за судом по видеосвязи, а лица их самих показывали на десятках телевизорах, которые установили в зале. В Сети успели пошутить на тем, как выглядел крупнейший процесс последних десятилетий.

«С таким количеством подсудимых, подключенных по видеосвязи из тюрем, крупнейший в Италии суд над мафией за 30 лет выглядит как крупнейшая в мире Zoom-конференция мафии», — написал итальянский корреспондент The Times в Twitter.

Правда, после первых заседаний обвиняемых планируют все же приводить в зал суда. Они будут сидеть в клетках в масках и на расстоянии двух метров друг от друга. В процессе примут участие более 900 свидетелей обвинения и 400 адвокатов. Ожидают и показания 58 свидетелей, готовых нарушить омерту — «кодекс чести» мафии. Он запрещает сотрудничать с властями.

Процесс начался благодаря масштабной работе следственных органов Италии. За последние пять лет они смогли вычислить и схватить многих матерых мафиози, которые годами скрывались от правосудия. В сговоре с гангстерами подозревают бывших госслужащих, полицейских и бизнесменов, которые также предстанут перед судом. Почти всех обвиняемых арестовали зимой прошлого года. При этом, помимо упомянутых 355 человек, еще 90 фигурантов просто согласились, чтобы их дела рассмотрели в ускоренном порядке.

Главный прокурор провинции Катандзаро Никола Граттери отметил, что настало время показать обществу истинное лицо современной «Ндрангеты».

«Все должны понять, что такое сейчас калабрийская мафия. Это уже не организация пастухов, некогда занимавшаяся похищением людей. Это крупный криминальный холдинг, для противодействия которому требуется политическая воля, в том числе для внесения изменений в уголовный кодекс», — подчеркнул прокурор.

Он добавил, что речь идет о крупнейшей операции против мафии с 1986–1992 годов. Тогда перед судом предстали 475 человек. Самому Граттер 62 года. Он самый известный прокурор в стране, специализирующийся на борьбе с мафией. Более 30 лет он живет под защитой правоохранителей.