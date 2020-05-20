Итальянским мафиози удалось получить от государства пособия для малоимущих
Финансовая гвардия Италии выявила, что более сотни представителей мафиозной организации «Ндрангета» получили от государства пособие для малоимущих. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, максимальный размер такого пособия может достигать 780 евро в месяц. «Русская планета» рассказала, что среди мафиози, которые получили эти выплаты, значится сын местного наркобарона Роберто Паннунци. Капитан Финансовой гвардии Джорджо Сильвестри уточнил, что в ходе расследования удалось выявить 116 возможных мошенников.