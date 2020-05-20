Итальянским мафиози удалось получить от государства пособия для малоимущих

По данным информагентства, максимальный размер такого пособия может достигать 780 евро в месяц. «Русская планета» рассказала, что среди мафиози, которые получили эти выплаты, значится сын местного наркобарона Роберто Паннунци. Капитан Финансовой гвардии Джорджо Сильвестри уточнил, что в ходе расследования удалось выявить 116 возможных мошенников.